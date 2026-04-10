L’inflazione americana accelera. In marzo i prezzi al consumo sono saliti al 3,3%, meno del 3,4% atteso dagli analisti. Su base mensile l’aumento è stato dello 0,9%, in linea con le previsioni. L’indice core, al netto di energia e alimentari, ha segnato un +0,2% su base mensile e un un +2,6% su base annuale. I prezzi delle benzina sono saliti del 18,9%, quelli del gasolio da riscaldamento del 44,2%.

La fiducia degli americani, misurati dall’indice Michigan, scende in aprile a 47,6, ai minimi storici. A pesare sono le aspettative di inflazione, con i prezzi attesi salire nel prossimo anno al 4,8%.