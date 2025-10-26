Mentre si scopre che Amazon sta pensando di sostituire mezzo milione di lavoratori con altrettanti robot, nuove notizie dalla Cina gettano una luce ancora più inquietante sul nostro futuro.

La robotica cinese sta raggiungendo livelli di realismo degni della fantascienza, scrive Chen Qingxuan su CGTN (China Global Television Network, canale televisivo all-news in lingua inglese, sotto il controllo del Dipartimento di Propaganda del Partito Comunista Cinese).

L’articolo cita AheadForm Technology, “un’azienda all’avanguardia nel campo dell’intelligenza artificiale e della robotica umanoide”, che ha sviluppato un droide ultra-realistico, l'”Elf V1″. Questo robot fantasy, basato sull’intelligenza artificiale, vanta texture cutanee bioniche e persino movimenti oculari simili a quelli umani.

Le repliche robotiche di AheadForm Technology sono progettate per fungere un giorno da compagni per gli umani. Per evitare effetti di disturbo e poter interagire con noi, sono dotate di una pelle realistica e della capacità di leggere le nostre emozioni e rispondere in modo appropriato utilizzando la simulazione dinamica delle espressioni e la tecnologia di generazione delle emozioni.

Grazie alla capacità di rilevare le emozioni degli utenti con bassa latenza e alla pelle bionica, le loro espressioni facciali sono quasi identiche a quelle umane.

Robot per assistere gli anziani

I robot saranno decisivi anche nei servizi sociali. I robot svolgeranno lavori che gli esseri umani non vogliono svolgere a causa della loro natura noiosa o ripetitiva, oltre che per i compiti pericolosi. E faranno compagnia agli anziani sotto l’aspetto di animali robot.

Tra cinque o dieci anni, i robot potrebbero riordinare la stanza di un residente, ritirare un pacco o persino trasferire le persone da un letto a un bagno.

Alcune aziende americane come Tesla e Figure, sostenuta da OpenAI, stanno lavorando su robot umanoidi. Tesla ha presentato il suo prototipo Optimus nel settembre 2022 e il CEO Elon Musk ha affermato che si prevede che sarà prodotto in serie in tre o cinque anni, al prezzo di circa 20.000 dollari ciascuno.

E veniamo a Amazon, che, rivela Karen Weise sul New York Times, sostituirà oltre mezzo milione di posti di lavoro con i robot.

La forza lavoro di Amazon negli Stati Uniti è più che triplicata dal 2018, raggiungendo quasi 1,2 milioni di occupati. Tuttavia, prosegue Weise, il team di automazione di Amazon prevede che l’azienda potrà evitare di assumere oltre 160.000 persone negli Stati Uniti, di cui altrimenti avrebbe bisogno entro il 2027. Ciò consentirebbe di risparmiare circa 30 centesimi su ogni articolo che Amazon preleva, imballa e consegna ai clienti.

Nel futuro di Amazon

Lo scorso anno, i dirigenti di Amazon calcolavano che l’automazione robotica consentisse all’azienda di continuare a evitare di aumentare la sua forza lavoro negli Stati Uniti nei prossimi anni, anche a fronte di una previsione di vendere il doppio dei prodotti entro il 2033. Ciò si tradurrebbe in oltre 600.000 persone che Amazon non avrebbe dovuto assumere.

Nelle strutture progettate per consegne superveloci, Amazon sta cercando di creare magazzini che impieghino pochissimi esseri umani. E i documenti mostrano che il team di robotica di Amazon ha l’obiettivo finale di automatizzare il 75% delle sue operazioni.

Il primo grande passo di Amazon verso l’automazione robotica è iniziato nel 2012, quando ha pagato 775 milioni di dollari per l’acquisizione del produttore di robotica Kiva. L’acquisizione ha trasformato le operazioni di Amazon. I lavoratori non percorrevano più chilometri attraversando un magazzino. Al suo posto, robot a forma di grandi dischi da hockey trasportavano montagne di prodotti ai dipendenti.

Da allora, l’azienda ha sviluppato un sistema orchestrato di programmi robotici che si collegano tra loro come mattoncini Lego. E si è concentrata sulla trasformazione dei grandi magazzini, veri e propri cavalli di battaglia, che prelevano e imballano i prodotti che i clienti acquistano con un clic.

Amazon ha aperto il suo magazzino più avanzato, una struttura a Shreveport, in Louisiana, lo scorso anno, come modello per i futuri centri di distribuzione robotizzati. Una volta che un articolo è in un pacco, un essere umano non lo tocca quasi più. L’azienda utilizza un migliaio di robot a Shreveport, il che le ha permesso di impiegare un quarto di lavoratori in meno lo scorso anno rispetto a quanto avrebbe fatto senza automazione, come mostrano i documenti.

L’anno prossimo, con l’introduzione di più robot, prevede di impiegare circa la metà dei lavoratori rispetto a quanto avrebbe fatto senza automazione. “Con questo importante traguardo ormai in vista, siamo fiduciosi nella nostra capacità di appiattire la curva di assunzioni di Amazon nei prossimi 10 anni”, ha scritto il team di robotica nel suo piano strategico per il 2025.

Amazon prevede di copiare il progetto di Shreveport in circa 40 strutture entro la fine del 2027, a partire da un enorme magazzino appena inaugurato a Virginia Beach. Ha inoltre iniziato a ristrutturare vecchie strutture, tra cui una a Stone Mountain, vicino ad Atlanta.

Quella struttura attualmente impiega circa 4.000 dipendenti. Ma una volta installati i sistemi robotici, si prevede che elaborerà il 10% in più di articoli, ma avrà bisogno di ben 1.200 dipendenti in meno, secondo un’analisi interna. Amazon ha affermato che il numero definitivo di dipendenti è soggetto a modifiche.

I piani di automazione di Amazon sono diventati più urgenti dopo che l’impennata degli acquisti online dovuta alla pandemia ha spinto Amazon a una corsa alle assunzioni senza pari nella storia delle aziende americane. Il signor Madan ha affermato che l’azienda ha avviato una riprogettazione completa dei suoi magazzini tipici. Nel marzo 2024, quando i dirigenti che lavoravano ai piani di automazione presentarono una presentazione al consiglio di amministrazione di Amazon, i direttori li spinsero a fare di più con meno. Entro l’autunno, il team di robotica aveva fatto progressi. Aveva ridotto il costo del piano di automazione a meno di 10 miliardi di dollari e aumentato i risparmi previsti a 12,6 miliardi di dollari dal 2025 al 2027.