L’aumento del prezzo del petrolio, alimentato dal conflitto in Medio Oriente, si riflette sui costi dei biglietti delle compagnie aeree internazionali. Cathay Pacific ha annunciato il raddoppio del supplemento carburante su molte rotte, pubblicando un elenco dei voli interessati. Anche Aerolineas Argentinas ha introdotto un rincaro temporaneo, da 10 a 50 dollari a tratta, per voli nazionali e internazionali, mentre Qantas e Air India seguiranno la stessa strategia. Il prezzo medio mondiale del carburante per aerei ha raggiunto lunedì 173,91 dollari al barile, quasi il doppio rispetto a gennaio e ben oltre il prezzo del petrolio greggio, secondo Platts.