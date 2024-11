ISEE entro i 25 mila euro? Questo Comune ti offre 1000 euro prima di Natale, sospiro di sollievo per tutti

Arriva un maxi bonus da 1.000 euro prima di Natale, il Comune parte con un’iniziativa straordinaria per alcune categorie.

Una misura davvero eccezionale ed allettante anche perché i requisiti per riceverla sono davvero alla portata di tutti. In tempi di crisi come quelli che stiamo vivendo già da qualche anno a questa parte, ogni piccolo aiuto è ben accetto.

Crisi e famiglie non dovrebbero stare mai nella stessa frase, tuttavia, dalla pandemia Covid in avanti per le famiglie e, soprattutto, per i loro bilanci sembra non esserci pace. L’umanità sta vivendo una crisi economica come non mai. Sono tantissimi i fattori che negli ultimi anni hanno fatto decollare l’inflazione e tolte tante certezza alle famiglie non solo italiane.

1.000 euro prima di Natale il regalo del Comune ai suoi cittadini

Le varie crisi internazionali con tanti focolai, il Medio Oriente, la guerra russo-ucraina, sanzioni che hanno finito per debilitare più il sanzionatore che il sanzionato. Scenari che hanno contribuito a far si che i prezzi di qualsiasi cosa dall’energia elettrica, al pane, al caffè, lievitassero in maniera straordinaria. A questo, però, va sottolineato che le famiglie hanno dovuto far fronte sempre e solo con le proprie forze con gli stipendi che, nonostante tutto, sono rimasti uguali.

I governi con incentivi e bonus cercano in qualche modo di accompagnare le famiglie e i cittadini verso l’uscita da questa crisi ma, non sempre, purtroppo, questo sembra bastare. In questo scenario, dunque, l’iniziativa del Comune che prevede un bonus da 1.000 euro prima delle festività natalizie, periodo dell’anno questo nel quale si è esposti molto di più finanziariamente, non può che essere raccolta con piacere.

Uno dei requisiti per ottenere il beneficio, poi, l’ISEE, ossia l’indicatore della situazione economica del nucleo familiare, previsto ad una soglia di 25.000 euro fa si che molte famiglie, molti nuclei familiari possano beneficiare di questa misura. L’iniziativa, ovviamente, per la sua natura è rivolta in maniera essenziale alle famiglie. Si tratta soprattutto di famiglie con bambini.

Il bonus da 1.000 euro che il Comune di Loreo, in provincia di Rovigo, in Veneto, mette a disposizione è, infatti, rivolto alle famiglie. Nuclei che hanno bambini in età di scuole nido. Si tratta di un autentico “rimborso spese” per le rette di bambini tra i 3 e i 36 mesi. Un contributo che potrà arrivare fino a mille euro per ciascun bambino. Per poter usufruire del rimborso, i richiedenti devono rispettare determinati requisiti, tra cui la residenza nel Comune di Loreo, la cittadinanza italiana o comunitaria (o titolo di soggiorno regolare), e un ISEE non superiore a 25mila euro.