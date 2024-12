La crisi dell’industria dell’auto in Europa rischia di aggravarsi se Donald Trump manterrà le sue minacce di dazi. Le esportazioni di automobili tedesche e italiane sono attualmente soggette a dazi statunitensi del 2,5%, che potrebbero quadruplicare se Trump mantiene le sue minacce, avverte Reuters.

Attualmente il disavanzo commerciale con gli USA a favore dell’Italia è di 44 miliardi di dollari, quello della Germania è di 83 miliardi. Da sole Italia e Germania fanno più di metà del disavanzo europeo che è pari a 209 miliardi.

Il grosso della partita si registra a favore di Cina (28o miliardi), Messico (152 miliardi) e Vietnam (105 miliardi), l’ex nemico di mezzo secolo fa.

Auto europea in Usa

Secondo i dati dell’US Census Bureau, nel 2023 gli Stati Uniti hanno registrato un deficit commerciale di beni con l’UE di 208,7 miliardi di dollari. Sebbene gli Stati Uniti abbiano un surplus con l’UE nei servizi, Trump si è concentrato principalmente sul commercio di beni, lamentandosi spesso delle esportazioni di automobili del blocco verso gli Stati Uniti con pochi veicoli spediti a est attraverso l’Atlantico.

Trump, che entrerà in carica il 20 gennaio, ha promesso di imporre tariffe del 10% sulle importazioni globali negli Stati Uniti insieme a una tariffa del 60% sui prodotti cinesi, dazi che secondo gli esperti del commercio sconvolgerebbero i flussi commerciali, aumenterebbero i costi e attirerebbero ritorsioni contro Esportazioni statunitensi.

Intanto, le aziende automobilistiche in tutta Europa hanno annunciato chiusure di stabilimenti e licenziamenti di massa mentre lottano contro una domanda debole, costi elevati, concorrenza dalla Cina e una transizione più lenta del previsto ai veicoli elettrici.

Le fabbriche da chiudere

Reuters ha compilato un elenco in cui sono riportati i licenziamenti e le chiusure di siti annunciati negli ultimi mesi, a partire dal più recente.

VOLKSWAGEN

Il principale produttore di automobili europeo Volkswagen apre una nuova scheda ha concordato un accordo con i sindacati il ​​20 dicembre per tagliare 35.000 posti di lavoro e ridurre la produzione di fabbrica di quasi un quarto in Germania, sebbene non ci siano state chiusure di stabilimenti o licenziamenti immediati.

Volkswagen ha affermato all’inizio di dicembre che il suo stabilimento Audi a Bruxelles cesserà la produzione entro il 28 febbraio, dopo che l’azienda non ha trovato alternative alla chiusura.

FEINTOOL

Il fornitore automobilistico svizzero Feintool apre una nuova scheda il 3 dicembre ha annunciato che chiuderà uno dei suoi siti in Germania e licenzierà fino a 200 persone.

VALEO

Il fornitore francese di ricambi per auto Valeo taglierà circa 1.000 posti di lavoro in Europa. La spinta alla ristrutturazione comporterà la chiusura di due stabilimenti francesi.

STELLANTIS

La casa automobilistica Stellantis il 26 novembre ha annunciato i piani per chiudere la sua fabbrica di furgoni Vauxhall a Luton, in Inghilterra, mettendo a rischio più di 1.000 posti di lavoro.

Ha ripetutamente interrotto le operazioni di assemblaggio nel suo stabilimento principale a Mirafiori in Italia a causa della bassa domanda, in particolare per la versione elettrica della Fiat 500.

La società ha affermato di non avere piani per chiudere stabilimenti in Italia.

BOSCH

Bosch, il più grande fornitore di ricambi auto al mondo, ha in programma di tagliare 5.500 posti di lavoro entro il 2032 nelle sue divisioni di soluzioni informatiche e sterzo cross-domain, principalmente in sedi tedesche, e di ridurre l’orario di lavoro di alcuni dipendenti, ha affermato il 22 novembre.

FORD

La casa automobilistica statunitense Ford il 20 novembre, ha affermato che avrebbe tagliato 4.000 posti di lavoro, principalmente in Germania e Gran Bretagna, che rappresentano il 14% della sua forza lavoro europea.

MICHELIN

Il produttore francese di pneumatici Michelin chiuderà due siti nella Francia occidentale, con conseguenze per circa 1.250 posti di lavoro, ha dichiarato il 5 novembre.

SCHAEFFLER

Il produttore tedesco di componenti per macchine e automobili Schaeffler ha dichiarato il 5 novembre di voler licenziare 4.700 posti di lavoro in Europa, principalmente in Germania, dopo che il suo utile operativo si è quasi dimezzato nel terzo trimestre.

Lo sforzo di ristrutturazione includerebbe la chiusura degli stabilimenti di produzione in Austria e Gran Bretagna.

DAIMLER TRUCK

Daimler Truck, il più grande produttore di camion al mondo, ha dichiarato il 1° agosto che taglierà le ore e imporrà un blocco dei posti di lavoro per i dipendenti nella sua attività tedesca