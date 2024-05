L’ascesa fulminea e la caduta spettacolare della Regina di Airbnb a Tulsa

L’ascesa fulminea – e la caduta spettacolare – di Dani Widel, la Regina di Airbnb a Tulsa. Una storia esemplare. Nel giro di un anno, l’impero è crollato, gli host non ricevevano l’affitto, i dipendenti non venivano pagati, i creditori bussavano, il suo matrimonio era imploso. L’improvviso crollo – e la rete di accuse che lo hanno accompagnato – offrono un ammonimento su ciò che deriva dal riporre troppa fiducia in un mercato volatile, in un guru non testato e nella promessa di soldi facili, commenta Dan Latu, che racconta la vicenda su Business Insider.

Dopo la pandemia, con i tassi di interesse bassi e i viaggi ancora una volta in forte espansione, gli annunci di Airbnb erano spuntati in tutta la città di Tulsa, una città di poco più di 400 mila abitanti nell’Oklahoma, Usa.. Per gli investitori medi, i conti erano irresistibili. A Tulsa potevi comprare una casa in stile suburbano per meno di 75.000 dollari e affittarla per 117 dollari a notte. Con ospiti per tre quarti di ogni mese, potevi guadagnare fino a $ 30.000 all’anno.

Dani Widell, un piccolo investitore immobiliare diventato gestore immobiliare di Airbnb, ha affermato di avere quasi 100 annunci in totale, più di chiunque altro a Tulsa. Le dichiarazioni dei redditi avrebbero successivamente mostrato che Widell Renovations stava generando oltre 1 milione di dollari in prenotazioni annuali. Era un appuntamento fisso su Facebook, dove distribuiva consigli a gruppi di affitti a breve termine e offriva i suoi servizi per trasformare le case in bancomat. Ha promesso di dare alle proprietà l’aspetto di un boutique hotel, di occuparsi degli ospiti e di assicurarsi che ci fossero lenzuola fresche e abbondanti scorte di carta igienica.

Nei primi mesi del 2020, con la chiusura del mondo, l’azienda ha perso quasi l’80% della sua attività, Invece, quando i lockdown sono stati allentati e il lavoro a distanza è diventato la nuova regola, gli americani hanno mostrato un desiderio senza precedenti di viaggiare, rivolgendosi a Airbnb. Quando la società è stata quotata in borsa alla fine del 2020, è stata la più grande IPO dell’anno. Il primo giorno di negoziazione, il prezzo delle azioni di Airbnb è raddoppiato.

Con l’aumento vertiginoso delle prenotazioni, gli investitori immobiliari si sono affrettati a entrare in azione, trasformando case residenziali in affitti a breve termine. In poco tempo, secondo la società di analisi AirDNA, sono stati aggiunti 260.000 nuovi annunci Airbnb e Vrbo a livello nazionale.

Tulsa, una città di 400.000 abitanti conosciuta da tempo come la “capitale mondiale del petrolio”, sembrava essere un terreno fertile per Airbnb. La città, con il suo centro in stile Art Déco e gli spaziosi bungalow Craftsman, era già una destinazione per gli acquirenti di case in cerca di convenienza, una vivace scena artistica e un facile accesso alle attività all’aperto.

Widell si è posta al centro del boom. Ex contabile laureata alla Oklahoma State University, emanava eleganza e sicurezza. Nel 2017, è apparsa sulla copertina della rivista Tulsa People, mettendo in mostra la casa di Brady Heights che condivideva con suo marito, Will Widell, un difensore pubblico federale.

Ora, con l’accelerazione del mercato di Airbnb, si è aperta una spaccatura tra la coppia: Will, che si considera parsimonioso e avverso al rischio, voleva incassare e andare in pensione, mentre Widell era consumata dalla nuova opportunità di far crescere la propria attività.

Widell ha iniziato a incanalare la sua esperienza nel capovolgere le case nella gestione degli affitti a breve termine. Per un compenso di poche migliaia di dollari, avrebbe allestito un’unità Airbnb in raffinate tonalità di beige, avrebbe appeso alcune opere d’arte astratta e avrebbe installato serrature remote. Con un taglio del 25%, avrebbe gestito tutto, dalle prenotazioni alle chiamate a tarda notte degli ospiti che erano rimasti bloccati.

“L’etichetta “Regina di Airbnb”, nata come nome dell’account Airbnb di Widell, ha contribuito a creare un’aura di onnipotenza. “Forse è la regina di Airbnb”, ricorda di aver pensato Burke. “Sembrava proprio che lei lo stesse semplicemente uccidendo.”

Widell sembrava prosperare. Prendeva pranzi di lavoro alla Mahogany Prime Steakhouse, una delle principali destinazioni di Tulsa. Era membro del Summit Club, frequentava l’élite locale e affermava di avere più annunci Airbnb di chiunque altro in città.

Ma poi gli investitori hanno iniziato a fare domande. E ben presto, Widell si sarebbe rivoltata contro le stesse persone a cui aveva promesso una seconda possibilità.

Nel maggio 2022, il mercato Airbnb a Tulsa era al suo apice. Quel mese, circa 50.000 appassionati di golf scesero a Tulsa per il campionato PGA, che la città ospitava. Gli affitti di Airbnb fruttavano fino a 1.000 dollari a notte. Quel maggio, secondo la dichiarazione dei redditi, Widell Renovations ha incassato 166.000 dollari da Airbnb, il mese migliore dell’anno.

Non era solo Tulsa. In tutto il Paese il mercato di Airbnb era saturo. La domanda era ancora in aumento, ma poiché sempre più persone hanno offerto le loro case all’azienda, il tasso medio di occupazione è crollato al 55%.

Tulsa passò da 600 a 1.500 inserzioni in un periodo di tempo molto breve Widell, al contrario, non ha mostrato segni di rallentamento, anche se i soldi provenienti dagli affitti di Airbnb si sono esauriti. Gli investitori iniziarono a lamentarsi del fatto che Widell stava trasmettendo guadagni inferiori a quanto si aspettavano.

Quando veniva pressata, Widell dava la colpa del calo delle entrate a costi di pulizia imprevisti o diceva che un ospite era improvvisamente passato a un altro alloggio. Ma alcuni investitori si sono insospettiti. Mallory Massey, un investitore immobiliare locale, aveva ceduto nove delle sue proprietà a Widell nell’autunno del 2021 per inserirle come Airbnb. La più grande, una casa con cinque camere da letto, veniva pubblicizzata a 249 dollari a notte. Poi, Massey ha iniziato a notare che le prenotazioni stavano misteriosamente scomparendo dal suo calendario di hosting su Airbnb. Ha iniziato a guardare i registri dei messaggi tra Widell e i potenziali affittuari ed è rimasta sorpresa da ciò che ha trovato. Widell offriva “upgrade” ad altre proprietà, allontanando di fatto gli affittuari dalle unità di Massey verso altri Airbnb da lei gestiti.

Anche altri investitori si lamentavano del fatto che Widell li stava imbrogliando. Renee Brummett, che all’inizio aveva lavorato con Widell come responsabile delle pulizie, era diventata il suo braccio destro. Nel 2022, ha iniziato a ricevere chiamate allarmate da parte degli investitori. “Abbiamo un Airbnb da due mesi e Dani non ci ha pagato nulla”, ricorda Brummett. “Si tiene i nostri soldi. Oppure dice che le dobbiamo dei soldi.”

Widell sembrava aver spostato la sua attenzione dagli affitti di Airbnb al business dell’house staging. Ha speso generosamente in mobili, riempiendo il suo magazzino di pezzi costosi. “La spesa è diventata eccessiva”, ha detto Brummett. “Quello è stato solo l’inizio della fine per lei.” Quindi, nel dicembre 2022, lo staff ha affrontato Widell. Loro, come gli host Airbnb che gestiva, non venivano pagati.

Mentre il suo regno andava in crisi, la Regina di Airbnb ha adottato misure per sostenere la sua attività in difficoltà. Widell ha contattato Knikki Nash, ex dipendente che era andata a lavorare per un manager rivale di Airbnb, e le ha offerto un ruolo onnicomprensivo come responsabile delle operazioni. Dopo aver controllato l’account Instagram di Widell, Nash ha accettato. “Sembrava tutto a posto, perché Dani stava semplicemente buttando soldi in giro”, ha detto Nash. “Se guardi Dani online, vedi che viaggia, compra cose e paga per la pubblicità. Tutto sembra andare su e giù. Sembrava che stesse cercando di realizzare questa cosa della chiesa con il rifugio per donne. Sembrava che stesse cercando di realizzare questa cosa della chiesa con il rifugio per donne. cercando di far pagare tutti.”

Ma quando Nash si è presentata al magazzino, è rimasta sorpresa. I dipendenti erano in giro a fumare marijuana. Il foglio di calcolo principale per i lavori temporanei non veniva aggiornato da settimane e mancavano nomi e dettagli di contatto dei clienti. Il comportamento di Widell, nel frattempo, sembrava a Nash sempre più irregolare.

Nash non riusciva a capire dove fossero finiti tutti i soldi derivanti dagli affitti a breve termine, in un momento in cui molti manager di Airbnb riportavano ancora forti profitti. “Non vedo come tu non possa guadagnare bene con Airbnb”, ha detto.

Non ci volle molto per ottenere una risposta, quando il marito di Widell ha chiesto il divorzio. Negli ultimi sei mesi, affermò Will nella sua documentazione, Widell aveva contratto prestiti per 500.000 dollari e aveva accumulato debiti su carte di credito per 350.000 dollari, in gran parte a sua insaputa.

Negli ultimi sei mesi, affermò Will nella sua documentazione, Widell aveva contratto prestiti per 500.000 dollari e aveva accumulato debiti su carte di credito per 350.000 dollari, in gran parte a sua insaputa.

Pochi giorni dopo, mentre Nash stava allestendo una casa ranch con tre camere da letto in una strada tranquilla a Tulsa, ricevette una chiamata urgente dal magazzino: Will era lì, portando via i documenti. Widell aveva lasciato Tulsa a bordo di una Land Rover nuova di zecca. Come aveva detto a Nash, stava “andando via verso il tramonto”.

“Non ci sono più affari”, disse Will a Nash quando lei lo chiamò al telefono. “Ha sperperato ogni centesimo.”

.Widell “si era cacciata in un sacco di guai”, ha detto Brummett. Widell, a quanto pareva, aveva preso i soldi ed era scappata.