Le previsioni meteo per i prossimi giorni: temporali da Nord a Sud nel fine settimana, lunedì torna caldo e afa

Temporali sparsi da nord a sud nel fine settimana porteranno un po’ di aria fresca. Sarà però solo un passaggio temporalesco rapido, con le temperature che già da lunedì torneranno a salire restando roventi almeno fino a Ferragosto. Oltre al Nord, i temporali colpiranno anche il Centro-Sud con una veloce passata che rinfrescherà un po’ l’aria rovente preesistente. Si tratterà, però, di un passaggio temporalesco rapido: i rovesci interesseranno Sardegna, Basso Veneto, Romagna, Marche, Umbria e Toscana poi, dal pomeriggio di sabato, anche i rilievi alpini e tutta la dorsale appenninica. Avremo delle piogge anche in Sicilia, regione colpita da un’estrema siccità, ma si tratterà di fenomeni isolati, specie nelle zone interne.

Sabato pioverà su gran parte dell’Italia, poi tornerà il caldo

In sintesi, comunque, la giornata di sabato vedrà degli acquazzoni diffusi a macchia di leopardo su gran parte dello Stivale, con un calo delle temperature massime di circa 2-3°C: sono previste diminuzioni anche più marcate, fino a 5-6°C su Sardegna, Marche, Umbria ed Appennino centro-meridionale. Una discreta rinfrescata, seppur temporanea, che non coinvolgerà però le seguenti città, ancora bollenti: Siracusa 42°C, Catania 39, Lecce 38, Agrigento, Caltanissetta, Foggia e Matera con 37°C. La prima domenica di Agosto, tra l’altro, vedrà subito un ulteriore rinforzo dell’anticiclone africano Caronte: nessuna speranza di avere una lunga tregua dal caldo eccezionale, canicola senza fine che insiste su gran parte dell’Italia dalla prima decade di luglio. Domenica 4 agosto il termometro segnerà nuovamente 37°C anche a Terni, 36°C a Firenze, 35°C a Ferrara, Napoli e Roma.

Settimana prossima temperature ancora su

La prossima settimana vedrà un ulteriore graduale aumento delle temperature. Si tratterà tuttavia di un’escalation di qualche grado, che ci porterà a a sfiorare i 38-39°C anche al Centro-Nord. In aumento anche l’umidità e le temperature minime facendo salire di conseguenza l’afa, quel parametro meteorologico che tanto ci dà fastidio e che ci fa sudare di notte. Per trovare un po’ di sollievo, dovremo cercare bene nella mappe meteorologiche a lunga scadenza: una leggerissima flessione delle temperature potrebbe arrivare al Nord subito dopo Ferragosto. Per quanto riguarda il Centro-Sud sembra che dal 17-18 agosto la morsa di Caronte potrebbe allentare la presa, ma ovviamente è una tendenza da confermare.