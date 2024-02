L’economia cinese si trova ad affrontare “elevata incertezza” nel 2024: il FMI prevede una crescita del 4,6% e chiede una maggiore trasparenza dei dati, scrive Amanda Lee sul South China Morning Post.

Il Fondo monetario internazionale (FMI) prevede che l’economia cinese crescerà del 4,6% nel 2024.

L’incertezza che circonda l’economia cinese rimane elevata quest’anno, trascinata dal crollo del mercato immobiliare in atto, ha detto il Fondo monetario internazionale (FMI), che ha anche esortato Pechino ad colmare le lacune nei suoi dati economici e finanziari.

Il FMI prevede che il prodotto interno lordo (PIL) della Cina crescerà del 4,6% quest’anno, prima di rallentare al 4% nel 2025, a causa delle continue tensioni nel settore immobiliare, che frenerebbero ulteriormente la domanda privata e la fiducia, oltre ad aumentare la crescita del prodotto interno lordo (PIL) della Cina. tensioni sul bilancio degli enti locali.

“L’incertezza sulle prospettive è elevata, soprattutto considerati i grandi squilibri esistenti e le vulnerabilità associate”, ha affermato il Fondo monetario internazionale. L’anno scorso, l’economia cinese era cresciuta del 5,2% più del previsto e si prevede che Pechino fisserà nuovamente un obiettivo di crescita del PIL di circa il 5% per il 2024.

La ripresa della Cina dalla pandemia di coronavirus è stata discontinua, gravata da una prolungata recessione del mercato immobiliare, da una crisi del debito pubblico locale, da una domanda debole e da accresciute tensioni geopolitiche. Il Fondo monetario internazionale ha affermato che ulteriori shock alla crescita e agli utili in un contesto di elevati livelli di debito nel settore immobiliare e in alcuni governi locali potrebbero portare a uno stress di bilancio più ampio e a una capacità di prestito più debole, anche presso le istituzioni finanziarie locali più piccole.

Mentre l’affidabilità dei dati economici della Cina è stata un argomento di discussione regolare tra gli osservatori nel corso degli anni, le preoccupazioni sulla sua reale performance economica sono cresciute in seguito alla brusca interruzione dei dati sulla disoccupazione giovanile in agosto.

Da allora, l’Ufficio nazionale di statistica (NBS) ha aggiornato i dati sulla disoccupazione per la fascia di età compresa tra 16 e 24 anni, riprendendo la pubblicazione a gennaio dopo una sospensione di sei mesi.

Il FMI ha inoltre evidenziato lacune “significative” nei dati trimestrali sul PIL, nei dati del governo generale e nei dettagli sulle entità fuori bilancio, compresi i veicoli di finanziamento del governo locale, che vengono utilizzati dalle autorità locali per prendere in prestito denaro fuori bilancio.

Negli ultimi anni, si è riscontrato che la crescita delle riserve valutarie cinesi nel bilancio della Banca popolare cinese si è discostata dalle riserve valutarie riportate incluse nei dati della bilancia dei pagamenti.

Il direttore esecutivo del FMI per la Cina, Zhang Zhengxin, ha rilasciato una dichiarazione come parte della revisione che affronta alcune delle preoccupazioni. Zhang ha difeso le misure di Pechino per sostenere il suo settore immobiliare assediato, affermando che le previsioni del FMI sul mercato immobiliare erano, in una certa misura, “troppo pessimistiche”. Zhang ha affermato che il settore immobiliare si è “stabilizzato e ripreso, e il suo impatto al ribasso sull’economia continuerà a ridursi gradualmente in futuro”.

La Cina “ha sempre rispettato pienamente i nostri accordi e impegni con l’FMI sulla divulgazione e fornitura di dati”, ha aggiunto Zhang. Zhang ha affermato che la Cina continuerà ad “espandere” la raccolta dei big data e a migliorare la qualità e la trasparenza per supportare meglio le esigenze del processo decisionale, citando la firma di un memorandum d’intesa tra il FMI e la NBS a novembre come dimostrazione del suo impegno a migliorare la sua “ questione dei dati”.