La presenza dell’aereo da trasporto tattico multimissione C-27J Spartan è sempre più internazionale. Leonardo, big italiano della difesa, ne fornirà quattro al Ministero della Difesa del Regno dell’Arabia Saudita, garantendo le capacità richieste per il contrasto alle moderne minacce sottomarine e di superficie, per lo svolgimento efficace di missioni di ricerca e soccorso e per compiti di trasporto e aviolancio. Le consegne alla Marina dell’Arabia Saudita, la quale diventa così il ventunesimo operatore di C-27J nel mondo, saranno avviate nel 2029, come fa sapere l’azienda leader globale nei settori dell’aerospazio, difesa e sicurezza.

Il programma conferma il forte legame tra Leonardo e il Regno dell’Arabia Saudita, con l’aumento degli ordini di C-27J da parte di operatori nel Paese dopo il precedente ordine, annunciato nell’estate 2025, di due unità dedicate alla lotta antincendio, al trasporto e all’evacuazione medica. “Il contratto con la Marina dell’Arabia Saudita – spiega ancora l’azienda – rappresenta anche il primo programma di acquisizione di C-27J comprensivo di integrazione di armamento per impieghi in ambiente marittimo, un’ulteriore prova della versatilità della piattaforma in grado di combinare, in maniera esclusiva, capacità di trasporto, risposta alle emergenze e sorveglianza in contesti multidominio”.