L’India firma un accordo commerciale con l’Oman per espandere i suoi legami in Medio Oriente. Si torna all’antico: l’Oman era lo sbocco naturale dell’India verso l’Arabia e da lì al Medio Oriente e al Grande Nord. A Muscat esiste una fiorente e numerosa comunità indiana. Nuova Delhi cerca di espandere i suoi legami in Medio Oriente, dove le crescenti tensioni stanno mettendo a dura prova le principali rotte marittime. “Aiuterà l’India con un partner strategico e l’accesso alle principali rotte commerciali in una regione instabile”, ha detto a Sarita Chaganti Singh e Shivangi Acharya di Reuters un funzionario indiano.

India e Oman hanno un commercio annuo poco inferiore a 13 miliardi di dollari, ma il rapporto è importante per Nuova Delhi poiché la nazione del Golfo è una porta verso lo stretto Stretto di Hormuz tra Oman e Iran, un importante punto di transito per le spedizioni globali di petrolio.

La guerra di Israele contro Hamas a Gaza si è estesa alle ostilità con l’Iran, e i militanti Houthi dello Yemen, allineati con l’Iran, hanno lanciato ripetuti attacchi con droni e missili nell’area del Mar Rosso, rivendicando solidarietà con i palestinesi di Gaza.

L’accordo commerciale richiede l’approvazione del governo che vince le elezioni nazionali in corso in India, i cui risultati saranno annunciati il ​​4 giugno, hanno detto i funzionari. Si prevede che il primo ministro Narendra Modi vincerà un raro terzo mandato.

Facendo pochi progressi su un accordo con il Consiglio di Cooperazione del Golfo (GCC), l’India si è concentrata sulla ricerca di accordi bilaterali con i paesi membri del GCC come l’Oman e gli Emirati Arabi Uniti.

L’accordo pianificato con l’Oman “conferisce anche un vantaggio competitivo poiché il GCC sta negoziando accordi commerciali con Pakistan e Cina”, ha detto il funzionario.

L’Oman ha accettato di eliminare i dazi sulle esportazioni indiane per un valore annuo di 3 miliardi di dollari, tra cui prodotti agricoli, gemme e gioielli, pelletteria, automobili, dispositivi medici, prodotti ingegneristici e tessili, hanno detto i funzionari

L’India ha accettato di ridurre i dazi su alcuni prodotti petrolchimici, alluminio e rame provenienti dall’Oman, limitando al contempo le importazioni di tali beni.