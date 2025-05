Quindici nuovi ingressi, cinque uscite, per un totale di 246 Comuni nelle venti regioni italiane (10 in più dell’anno scorso) che hanno ottenuto con orgoglio la bandiera blu della Fondazione per l’educazione ambientale (Foundation for Environmental Education Fee) italiana nella 39esima edizione.

In testa alla classifica con più vessilli c’è la Liguria con 33, seguita dalla Puglia con 27 e dalla Calabria con 23. Salgono a 487 i lidi su cui sventoleranno le Bandiere blu, due in più rispetto all’anno scorso e soprattutto in Puglia e Liguria (oltre 60 ciascuna), Campania e Sardegna (dove superano le 50) mentre sui laghi i vessilli scendono a 22 con un Comune non riconfermato. Risalgono a 84 gli approdi turistici premiati rispetto agli 81 del 2024.

Quali sono i nuovi ingressi più importanti e i cinque comuni usciti

Fra i quindici comuni entrati ci sono Torino di Sangro in Abruzzo, Margherita di Savoia in Puglia, la celebre San Teodoro in Sardegna, Marciana Marina in Toscana e Formia nel Basso Lazio. Tra i cinque comuni usciti ci sono invece Capaccio Paestum in Campania, Ceriale in Liguria, San Maurizio d’Opaglio in Piemonte, Ispica e Lipari in Sicilia.

Come viene assegnata la bandiera blu

Questa mattina c’è stata la cerimonia di premiazione da parte della Foundation for environmental education (Fee) che si è tenuta nella sede del Cnr a Roma alla presenza dei sindaci. Ma come viene assegnata la bandiera blu? I criteri del Programma sono 32 e vengono aggiornati periodicamente in modo da spingere le amministrazioni locali partecipanti ad impegnarsi per risolvere, e migliorare nel tempo, le problematiche relative alla gestione del territorio al fine di una attenta salvaguardia dell’ambiente, ha spiegato la Fee Italia che fa capo alla ong internazionale Foundation for Environmental Education.

“Quest’anno abbiamo chiesto alle Amministrazioni comunali di redigere e presentare un Piano di Azione per la Sostenibilità, con le attività realizzate e programmate nel triennio 2025-2027″ ha detto Claudio Mazza, presidente della Fondazione Fee Italia. Gli obiettivi individuati per il triennio 2025-27, sono cinque: Mobilità sostenibile; Città e comunità sostenibili; Vita sulla terra; Vita sott’acqua; Lotta contro il Cambiamento climatico.