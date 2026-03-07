Il ministro dell’energia del Qatar Saad al–Kaabi ha avvertito che la guerra in Medio Oriente potrebbe costringere i paesi del Golfo Persico a interrompere le spedizioni di energia nel giro di poche settimane e a far salire drasticamente i prezzi del petrolio. Lo ha detto il ministro al Financial Times. “Ciò farà crollare le economie mondiali”, ha dichiarato Saad al–Kaabi al giornale, prevedendo che se la guerra continuasse, la crescita globale ne soffrirebbe e i prezzi dell’energia salirebbero alle stelle.

Saad al–Kaabi ha aggiunto al FT che, anche se la guerra finisse immediatamente, ci vorrebbero “settimane o mesi” perché il Qatar torni a un normale ciclo di consegne dopo l’attacco di un drone iraniano al suo più grande impianto di gas naturale liquefatto. Il Qatar, il secondo produttore mondiale di Gnl, è stato costretto a dichiarare lo stato di forza maggiore questa settimana dopo lo sciopero nel suo impianto di Ras Laffan.