La lunga cavalcata dei prezzo dell’oro in mezzo secolo: dai 20 dollari l’oncia (1.200 lire o 40 lire al grammo) del 1970 ai 3. 237.61 dollari l’oncia (30 euro o 48.000 lire per oncia, 16.000 lire per grammo dei giorni scorsi.

Siamo a un valore superiore di 150 volte a quello del ‘70, mentre il costo della vita è aumentato di sole 20 volte.

L’attuale rally dell’oro riecheggia quello degli anni ’80, scrivono Polina Devitt e Veronica Brown di Reuters.

L’oro ha raggiunto il record di 3.237.6 dollari l’oncia questa settimana, il suo prezzo è aumentato del 16% da inizio anno dopo una crescita del 27% nel 2024.

Il picco dell’oro di questi giorni porta al confronto con il 1980 quando il prezzo è arrivato a 850 dollari l’oncia, equivalente oggi a 3.486 dollari, secondo un analista interpellato.

Il prezzo dell’oro destinato a tenere

Il 26 marzo, Michael Widmer, stratega delle materie prime di Bank of America, ha alzato le sue previsioni sul prezzo dell’oro a 3.063 dollari e 3.350 dollari rispettivamente nel 2025 e nel 2026, dai precedenti 2.750 dollari e 2.625 dollari, e le ha ribadite domenica. Ora prevede che i prezzi spot dell’oro raggiungeranno i 3.500 dollari entro due anni.

L’ultima impennata dell’oro verso i massimi storici ha suscitato paragoni con l’ultima volta in cui le turbolenze politiche ed economiche furono i principali fattori trainanti dei prezzi record, nel 1980.

Tuttavia, gli operatori di mercato affermano che la natura di questo rally, e potenzialmente la sua capacità di durare, appare diversa, aggiungono Polina Devitt e Veronica Brown di Reuters.

Con le tensioni elevate tra gli alleati storici sui dazi statunitensi, il commercio globale e le guerre in Ucraina e in Medio Oriente, sembra improbabile che le grandi potenze si uniscano rapidamente questa volta per risolvere i problemi che alimentano l’interesse per i lingotti come rifugio dal rischio, affermano gli analisti.

L’impennata del metallo prezioso oltre i 3.000 dollari l’oncia, trainata più recentemente dalla nuova tornata di dazi sui partner commerciali del presidente degli Stati Uniti Donald Trump, è stata la prima volta da molto tempo in cui la geopolitica e l’incertezza economica sono state i principali fattori che hanno influenzato il mercato dell’oro, ha affermato James Steel, analista di HSBC.

L’oro spot ha raggiunto il record di 3.167,57 dollari l’oncia la scorsa settimana e quest’anno è in rialzo del 16%, oltre alla crescita del 27% prevista per il 2024. Sebbene la traiettoria del mercato non sarà lineare, gli analisti affermano che l’ingresso dell’oro in territorio inesplorato appare più sostenibile rispetto a quello registrato 45 anni fa.

Investi in oro e ringrazia Trump

Poiché il metallo prezioso ha una correlazione inversa con i flussi commerciali, gli analisti affermano che la posizione di Trump sui dazi – incluso l’annuncio di mercoledì delle barriere commerciali più elevate di Washington in oltre 100 anni – ha spinto nuovi investitori a investire in oro, alimentati dal timore di una guerra commerciale totale.

Il dollaro è anche noto per essere un bene rifugio, ma ci sono alcuni segnali di erosione del suo status con l’intensificarsi dell’incertezza sui dazi. Più in generale, da quando è entrato in carica due mesi e mezzo fa, Trump ha sconvolto l’ordine mondiale, segnalando che gli Stati Uniti potrebbero non garantire più la sicurezza dell’Europa come Washington ha fatto dalla Seconda Guerra Mondiale, e cambiando radicalmente l’approccio statunitense alla guerra in Ucraina. Ha anche ipotizzato una possibile annessione della Groenlandia da parte degli Stati Uniti.

Le questioni che hanno guidato il prezzo dell’oro 45 anni fa – in particolare la rivoluzione iraniana e la crisi petrolifera – sono state risolte relativamente rapidamente, portando il prezzo dell’oro a scendere, ha affermato Steel di HSBC.

“Ma la rottura della cooperazione internazionale negli ultimi anni ha portato l’oro a rimanere stabilmente alto”, ha affermato.

Anche l’argento non ha deluso, pur senza nemmeno sfiorare i record dell’oro. L’11 aprile 2025, secondo BullionVault, il prezzo dell’argento era di 32,29 dollari l’oncia, 1,04 dollari al grammo e 1.038 dollari al chilogrammo.

Nel 1970, secondo Macrotrends, il prezzo medio dell’argento era di 1,77 dollari l’oncia.