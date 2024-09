Oro: è tempo di nuovi record, il prezzo continua a crescere

Il prezzo dell’oro ha di recente raggiunto il massimo storico: il record è arrivato il 16 luglio, ma gli analisti prevedono nuovi picchi.

Il 16 luglio 2024, il prezzo dell’oro ha toccato i 2.483 dollari per oncia (in un’oncia troy d’oro equivale a 31,1035 grammi). La quotazione continua dunque a mostrare un’evidente tendenza al rialzo. La crescita va avanti da molti anni, con poche e poco rilevanti fluttuazioni. Analizzando quanto è successo sul mercato negli ultimi cinque anni, chiunque può rendersi conto dell’andazzo: il prezzo è aumentato praticamente senza sosta. Nel 2019, il prezzo medio dell’oro era di circa 1.393 dollari per oncia. E ora, a distanza di un quinquennio, è vicino ai 2.500 dollari.

Bisogna domandarsi a cosa è dovuto questo aumento e se la tendenza è destinata a esaurirsi, attenuarsi o confermarsi. In altre parole: conviene investire oggi sull’oro o è troppo tardi? Studiare ciò che è accaduto nell’ultimo decennio (concentrandosi sul periodo post-pandemico) può di certo aiutare a capire come il bene rifugio per eccellenza sia oggi uno dei target preferiti dagli investitori.

Gli analisti spiegano che l’aumento del prezzo dell’oro è dovuto a vari fattori. Si elencano le tensioni geopolitiche attuali, le aspettative di tagli dei tassi di interesse da parte della BCE e soprattutto della Federal Reserve, il calo dell’inflazione, la crisi delle miniere storiche e l’aumento della domanda da parte delle banche centrali.

Riguardo alle tensioni geopolitiche, come la guerra in atto fra Russia e Ucraina, l’interpretazione è quella classica: le incertezze globali spingono gli investitori a cercare beni rifugio, e l’oro è il titolo che più piace e più dà sicurezza.

Il prezzo cresce e crescerà ancora: è record per la quotazione dell’oro

Rispetto alle aspettative sui tagli dei tassi di interesse (da parte della Federal Reserve soprattutto), bisogna sapere che sia in positivo che in negativo, cioè con o senza tagli, in situazioni di attesa l’attrattiva dell’oro è alta. L’oro è una forma di investimento che non genera interessi e, se i tassi di interesse reali sono bassi o negativi, il metallo diventa più attraente rispetto ad altri investimenti che offrono rendimenti. Con i tassi alti, invece, l’oro conquista come protezione contro l’incertezza economica e il pericolo recessione.

L’oro è poi storicamente visto come una copertura contro l’inflazione. Ma anche in questo caso, anche quando l’inflazione sembra destinata a calare, succede che il bene possa comunque essere molto richiesto. Succede con la crescita della domanda da parte delle banche centrali (in periodi di crescita economica, l’acquisto dell’oro è una strategia di diversificazione delle riserve). Inoltre, un dollaro debole può aumentare il prezzo dell’oro, poiché il bene rifugio è quotato in dollari e diventa più economico per gli investitori che utilizzano altre valute.

Le previsioni per il prezzo dell’oro nel prossimo anno sono più che positive: il record di 2.483 dollari potrebbe dunque presto essere superato. La maggior parte degli analisti parla di un aumento continuo. J.P. Morgan prevede che la quotazione del metallo raggiungerà i 2.500 dollari per oncia entro la fine del 2024. Altre agenzie suggeriscono che il prezzo potrebbe addirittura salire fino a 2.700 dollari.

Come investire nel bene in continua ascesa

Quando si parla di investire in oro, non si indica mai una sola via. Ci sono tuttavia opzioni d’investimento più diffuse, perché più pratiche e sostenibili. Tutti, anche coloro che hanno poca dimestichezza con la borsa, potrebbero per esempio investire in oro fisico. Si tratta di acquistare lingotti o monete (in certi casi anche gioielli, che però raramente sono a 24 carati, quindi compatibili con il troy). Un simile metodo d’investimento implica impegno in tre azioni fondamentali: pagare per comprare al momento giusto, gestire con attenzione la conservazione del bene e procurarsi un’assicurazione.

L’altra opzione concerne gli ETF. Gli exchange-traded funds sull’oro permettono di investire sul bene senza doverlo possedere fisicamente. Sono fondi che seguono il prezzo dell’oro e possono dunque essere acquistati e venduti come azioni.

Si può anche provare a investire in azioni di società che estraggono oro: l’obiettivo è mettere le mani sui dividendi o godere di interessi alti. E non è tutto: in tanti sanno speculare sul prezzo futuro dell’oro: si fa con i futures o con il trading online. Ci sono infine alcuni fondi comuni di investimento che includono l’oro nel loro portafoglio.