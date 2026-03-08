Anche la piccola isola di Malta ha problemi di traffico e di smog, e comunque una spiccata sensibilità ambientale. Tanto è vero che il governo non esita a spendere per affrontare il problema. A spendere versando direttamente nelle tasche dei cittadini pur di disincentivare l’uso dell’automobile.

Densità abitativa troppo alta

La notizia è in effetti in clamorosa controtendenza rispetto alle resipiscenze europee – una vera e propria marcia indietro – sulla transisione ecologica: il governo ha deciso di stanziare 25mila euro ciascuno ai giovani che rinunciano a prendere la patente di guida.

I numeri del taffico, le cifre che attestano l’invasione delle automobili, non sarebbero catastrofici rispetto al numero di abitanti: tuttavia, l’arcipelago ha una superficie troppo ridotta e una densità abitativa altissima (1.766 persone per chilometro quadrato, quando l’Italia è a 200 per kmq.).

In 100 fra i giovani maltesi hanno già ricevuto il bonus, cui si accompagna la disponibilità ad usare gratuitamente i mezzi di trasporto pubblici. Si consideri che rispetto all’Europa, dal punto di vista della cresicta demografica, Malta è la mosca bianca, con una crescita del 3,83% solo nell’ultimo anno. I 25mila euro e il patto intergenerazionale rappresenta un esempio virtuoso di recupero di spazio vitale.