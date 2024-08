Mike Lynch, chi è il “Bill Gates britannico” tra i dispersi del naufragio di Palermo

C’è il tycoon britannico Mike Lynch, 59 anni, fondatore della multinazionale dell’informatica Autonomy, fra i sei dispersi nel naufragio della barca a vela avvenuto al largo delle coste siciliane. Detto il “Bill Gates britannico”, Lynch era finito al centro di un caso di frode di alto profilo e in giugno una giuria statunitense lo aveva prosciolto da tutti e 15 le accuse relative alla vendita della sua società di software, l’Autonomy, a Hewlett-Packard nel 2011 per 11,1 miliardi di dollari.

Lynch soffre di una malattia polmonare. Al Suday Times, il mese scorso aveva raccontato di aver “problemi medici che avrebbero reso molto difficile la sopravvivenza. Se le cose fossero andate male (ossia se fosse finito in carcere ndr), sarebbe stata la fine della vita come l’ho conosciuta in ogni senso” aveva aggiunto il tycoon. Lynch è nato in Irlanda ed è cresciuto vicino a Chelmsford nell’Essex. Sua madre lavorava come infermiera e suo padre come Vigile del Fuoco.

Mike Lynch, sua moglie Angela è salva

Angela Bacares, la moglie del tycoon britannico, è invece tra le persone salvate dopo che la barca a vela Bayesian è affondata al largo della Sicilia. La presenza a bordo di Mike Lynch viene riportata dai media del Regno Unito. E sono sempre i giornali britannici a scrivere che l’imbarcazione risulterebbe essere di proprietà del 59enne.