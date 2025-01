Modello Isee 2025, sta cambiando tutto per via dei controlli: fai attenzione o rischi grosso, ecco i dettagli e le curiosità

Il nuovo anno è finalmente arrivato e, insieme a lui, sono arrivati i cambiamenti circa il modello ISEE. Questo documento, a detta di moltissimi dei nostri lettori, non è ancora arrivato e in tantissimi si chiedono quando sarà il momento e in quanto tempo è possibile ottenerlo. In questo articolo, infatti, andremo a rispondere a questo quesito e vi diremo anche quali sono i controlli a cui ti devi preparare.

Quando sentiamo parlare di modello ISEE, dobbiamo sapere a cosa serve e dobbiamo anche definirlo come un attestazione necessaria per poter accedere a bonus e prestazioni agevolate. Tra queste il bonus per l’asilo nido, l’assegno unico e tutto dipende proprio da questo modello che definisce anche chi potrebbe beneficiarne.

Il modello ISEE, ad esempio, si presenta anche per il calcolo delle tasse universitarie. Il modello del calcolo si basa sui patrimoni e i redditi percepiti da chi presenta la DSU e degli altri componenti del nucleo familiare dei due anni precedenti. Quindi per quello 2025, faremo riferimento al 2023.

Ma cosa sta cambiando in questo periodo e quali sono le novità a riguardo? Ve lo sveliamo subito nel prossimo paragrafo.

Modello ISEE, ecco in quanto tempo puoi ottenerlo

I nostri lettori sempre sul pezzo circa questo argomento, si domandano in quanto tempo potrebbero ottenere il loro modello ISEE 2025. Bisogna altresì affermare che vi sono alcuni casi in cui il modello ISEE viene chiesto all’ultimo momento senza considerare i tempi che sono necessari per ottenere la certificazione. Se ci si rivolge al CAF, il documento non lo ottenete di certo in maniera istantanea.

Come vi abbiamo accennato nel paragrafo precedente, prima di ottenere il modello ISEE devi presentare la Dsu (Dichiarazione Unica Sostitutiva), dove per completezza vi diciamo che in quest’ultimo documento vi sono sia dati auto dichiarati dal contribuente che informazioni acquisite dall’Agenzia delle Entrate e dall’Inps.

L’INPS calcola l’ISEE e la rende disponibile al dichiarante entro 10/15 giorni lavorativi dalla ricezione della Dsu. Potrebbero passare anche oltre i 15 giorni lavorativi, e in quel caso devi compilare un apposito modello per la dichiarazione. Ovviamente questo in via del tutto eccezionale.

La Dsu può essere presentata in qualsiasi momento dell’anno e puoi presentarla all’Ente che eroga la prestazione sociale agevolata, al CAF, all’Inps in via telematica, o al Comune.

Puoi anche ottenerlo in pochi minuti se il modello DSU risulta tuttavia completo di tutti i dati e si potrà subito ottenere l’attestazione ISEE 2025.