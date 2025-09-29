Nel mondo delle scommesse sportive, le combinazioni di pronostici sono una formula consolidata. Tuttavia, fino ad oggi queste tipologie di scommesse sono rimaste sempre in un contesto limitato, di combinazioni predefinite, in cui l’utente poteva solo selezionare le combo messe a disposizione dagli operatori. My Combo, disponibile in esclusiva su Sisal, rompe questo schema introducendo un approccio completamente nuovo: la libertà di creare una giocata unica a partire da un singolo match, combinando tutti gli esiti scelti direttamente dall’utente.

Cosa rende My Combo diversa dalle altre opzioni

La principale novità di My Combo risiede nella completa libertà di personalizzazione data agli utenti. Mentre le combo tradizionali propongono formule già impostate (come “1X2 + Over 2.5”), questa nuova modalità permette di combinare liberamente più esiti differenti relativi sulla stessa partita. Quindi, nessun limite alla creatività: si può pronosticare contemporaneamente sull’esito finale, su un marcatore preciso, sul numero di gol, corner, cartellini e tanto altro ancora.

Come funziona My Combo

Utilizzare la novità lanciata da Sisal è semplice e intuitivo. Bastano pochi passaggi per creare la propria My Combo:

1. Bisogna per prima cosa scegliere la partita tra quelle proposte dal palinsesto di Sisal.it.

2. Entrare nella sezione My Combo.

3. Combinare tutti i propri pronostici sul match, scegliendo tra i mercati disponibili. Dalle proprie selezioni, si genererà un’unica quota che tiene conto di come gli esiti selezionati si influenzano tra di loro.

4. Confermare la giocata e attendere l’esito della partita.

La tecnologia alla base di My Combo

Come detto, ogni volta che si aggiunge un pronostico, che sia il marcatore, il risultato esatto o il numero di cartellini, la quota totale viene calcolata automaticamente. Dietro My Combo, infatti, c’è un algoritmo proprietario di Flutter, il più grande operatore al mondo nel settore delle scommesse sportive, che Sisal utilizza in esclusiva in Italia, offrendo così ai propri clienti tecnologia, innovazione ed esperienze di livello internazionale.

Libertà e personalizzazione: le nuove regole del gioco

My Combo non rappresenta un semplice aggiornamento delle combo tradizionali, ma una vera e propria evoluzione. Con questa novità, Sisal.it consolida la propria posizione come operatore innovativo, in grado di anticipare i trend e proporre strumenti unici, capaci di rendere ogni partita più coinvolgente e ogni schedina un’esperienza dove l’utente diventa il vero protagonista.