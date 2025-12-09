Netflix è vicina all’acquisto di Discovery, il gruppo mediatico che detiene la proprietà della Warner Bros. Il colosso dello streaming ha avviato una trattativa esclusiva per acquistare il gruppo mediatico del quale fa parte anche la dvisione cinema della Warner Bros., una delle più grandi istituzioni del cinema americano che però oggi non se la sta passando benissimo dal punto di vista economico.

L’annuncio di una trattativa che sarebbe vicina alla conclusione è arrivata da diversi giornali internazionali. Se andasse defnitivamente in porto, Netflix si assicurerebbe i diritti di sfruttamento di un numero enorme di saghe cinetagrafiche e televisive come Il Signore degli Anielli, Il Trono di Spade, Harry Potter, Batman e King Kong per citare le più famose, oltre ad un numero enorme di marchi famosi.

Chi fa parte del gruppo Warner Bros Discovery

Del gruppo Warner Bros Discovery fanno parte società di produzione, piattaforme di streaming, canali via cavo come HBO e Discovery Channel. Di proprietà sempre di Discovery c’è inoltre la Cnn ed Eurosport.

La società al momento è in difficoltà economiche per perdite legate prevalentemente al settore cinema e al lancio, nel 2020, della piattaforma di streaming HBO Max i cui costi hanno prodotto un debito da 55 miliardi di dollari (circa 48 miliardi di euro). Grazie a vari tagli nella produzione di serie e di film, il debito è ora sceso a 32 milardi.

Al momento non si conoscono i dettagli della trattativa, ma secondo i giornali Usa le due società potrebbero a breve annunciare un accordo. Si sa solo che Warner Bros. ha rifiutato 58 milardi di dollari dal gruppo Paramount Skydance e che oltre a questa società si era interessata anche la Comcast.

L’offerta di Paramount e quella di Netflix

Netflix, pur di battere l’offerta di Paramount ha superato l’offerta da 58 milardi. Paramount avrebbe voluto mettere prevalentemente le mani sulle reti via cavo Cnn e Tnt: Netflix, ed anche Comcast, sono invece maggiormente interessate alla parte più televisiva e cinematografica del colosso.