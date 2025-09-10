Scoprendo la molecola che cura il diabete ma miracolosamente fa anche dimagrire, la danese Novo Nordisk due anni fa è diventata la prima società europea per valore di Borsa: un fenomeno che solo nella madre patria costituisce un quinto della crescita occupazionale.

Taglio dell’11% dei suoi occupati

Ora però a dover affrontare una cura dimagrante è l’azienda stessa che ha annunciato il taglio dell’11% dei suoi occupati. Vale a dire 9mila licenziamenti in una botta sola.

I produttori di Ozempic e Wegovy intendono realizzare un risparmio da un miliardo di euro all’anno entro la fine del 2026. Con il fiato sospeso rimangono però i lavoratori anche in Italia: ad Anagni (Ciociaria, Lazio) c’è apprensione, Novo Nordisk impiega più di mille addetti e pochi mesi aveva annunciato un investimento di due miliardi di euro per arrivare a 1800 unità lavorative.

“Silenzio assoluto, ancora”

Tutto rimangiato? Sindacati e istituzioni chiedono chiarezza. “Novo Nordisk, la multinazionale del farmaco danese che ha puntato sulla Ciociaria, frena tutto e annuncia il taglio di 9mila posti di lavoro in tutto il mondo, su un totale di circa 64mila addetti. Silenzio assoluto, ancora, su quali saranno le ricadute sia per gli investimenti annunciati che per le assunzioni nel Lazio”, scrivono in una nota il segretario generale Cisl Lazio, Enrico Coppotelli, e la segretaria generale Cisl Frosinone, Antonella Valeriani.