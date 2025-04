C’è un nuovo bonus per le famiglie in arrivo: ecco di cosa si tratta esattamente e quali sono i requisiti per ottenerlo.

La Regione Lazio ha lanciato un’importante iniziativa per promuovere l’attività fisica tra i più giovani, in collaborazione con Sport e Salute. Questo progetto prevede l’erogazione di voucher sportivi del valore di 500 euro, destinati a sostenere le famiglie nella pratica sportiva dei propri figli e a incentivare uno stile di vita sano tra i ragazzi. L’obiettivo è duplice: contrastare la crescente sedentarietà che caratterizza la società contemporanea e favorire il benessere fisico e psicologico dei giovani attraverso l’attività motoria.

Chi può beneficiare del bonus sportivo?

Il bonus sportivo della Regione Lazio è accessibile a tutti i giovani che soddisfano specifici requisiti. In particolare, possono fare domanda:

Età : I richiedenti devono avere un’età compresa tra 6 e 18 anni.

: I richiedenti devono avere un’età compresa tra 6 e 18 anni. Residenza : È necessario essere residenti nella Regione Lazio .

: È necessario essere residenti nella . Indicatore ISEE: Il reddito del nucleo familiare deve avere un Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) inferiore a 50.000 euro.

È importante notare che il bonus è esteso anche ai ragazzi con disabilità psicofisica, per i quali non ci sono vincoli di reddito. Questa misura rappresenta un passo significativo verso l’inclusione sociale e il sostegno alle famiglie con esigenze particolari, garantendo l’accesso alla pratica sportiva a tutti i giovani, indipendentemente dalla loro situazione economica.

Le famiglie interessate possono presentare la domanda per il voucher esclusivamente online, fino alle ore 16:00 del 16 maggio 2025. Per accedere alla procedura di richiesta, è necessario seguire alcuni passaggi fondamentali:

Visitare il sito ufficiale di Sport e Salute all’indirizzo www.sportesalute.eu. Effettuare il login utilizzando SPID, CIE o CNS. Compilare il modulo di candidatura con i dati richiesti, assicurandosi di fornire informazioni corrette e complete.

È importante sottolineare che ogni nucleo familiare può richiedere un solo voucher per figlio. Il contributo ottenuto potrà essere utilizzato per iscrivere i ragazzi a corsi sportivi organizzati da Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche (ASD e SSD) oppure da Enti del Terzo Settore (ETS) che operano nel settore sportivo e sono regolarmente iscritti ai registri RASD e RUNTS.

Condizioni di utilizzo del voucher

Affinché il voucher possa essere utilizzato, il corso sportivo scelto deve prevedere un minimo di otto ore di attività mensili. Inoltre, è fondamentale che le attività si concludano entro il 31 maggio 2026. Un ulteriore vantaggio del bonus è che può essere utilizzato presso più associazioni sportive, fino a un massimo di tre strutture diverse, permettendo così una maggiore flessibilità alle famiglie nella scelta delle attività da far praticare ai propri figli.

Questa iniziativa non solo mira a incentivare la pratica sportiva, ma ha anche un forte impatto sociale, fungendo da leva per l’inclusione e la prevenzione del disagio giovanile. Lo sport, infatti, è un potente strumento di socializzazione e di crescita personale, capace di fornire ai giovani non solo competenze fisiche, ma anche valori fondamentali come la disciplina, il rispetto e la solidarietà.

Oltre all’iniziativa regionale, il Comune di Roma Capitale ha approvato un ulteriore programma di voucher sportivi, anch’esso del valore di 500 euro, che verrà attivato per il terzo anno consecutivo. Questo bonus è rivolto a:

Giovani : tra i 5 e i 16 anni, con un ISEE compreso tra 8.000 e 40.000 euro.

: tra i 5 e i 16 anni, con un ISEE compreso tra 8.000 e 40.000 euro. Persone con disabilità: senza limiti di età o reddito.

La fase di accreditamento per le associazioni sportive è prevista per il mese di maggio 2025, durante la quale le associazioni dovranno comunicare le discipline offerte e il numero di posti disponibili. A partire da giugno 2025, le famiglie potranno presentare la loro richiesta attraverso un portale dedicato, scegliendo tra i corsi disponibili, suddivisi per disciplina sportiva e per municipio.