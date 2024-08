Nuovo Bonus Figli: cifre ingenti subito ma attenzione all’apertura domande il 1 settembre

Dal primo settembre 2024 sarà possibile richiedere un nuovo bonus figli: l’aiuto è a beneficio di famiglie con un ISEE sotto ai 15.000 euro.

Gli aiuti non si esauriscono solamente all’assegno unico: in Italia sono attivi diversi bonus dedicati alle famiglie con figli. Si va dal bonus asilo nido recentemente potenziato (fino a 3.600 per famiglie con un ISEE fino a 40.000 euro) agli sgravi contributivi del 100% per le lavoratrici madri del settore pubblico. Ci sono i contributi speciali per i genitori monoreddito o disoccupati con figli disabili e c’è la carta cultura per famiglie svantaggiate (un supporto per l’acquisto di libri e attività culturali).

Bonus simili sono disponibili anche a livello locale e regionale. Molti Comuni, per esempio, hanno presentato negli ultimi anni diverse forme di bonus bebè: agevolazioni e voucher attraverso cui combattere la crisi demografica. Ci sono poi i contributi alle spese per i figli dedicati alle famiglie in difficoltà economica. E tra questi aiuti c’è anche un nuovo bonus figli richiedibile da inizio settembre dall’importo minimo pari a 900 euro.

Il contributo del sussidio può salire fino a un massimo di 1.300 euro per le famiglie con un ISEE basso. Il voucher in questione è concesso come aiuto economico per la frequenza dei servizi alla prima infanzia. La domanda va compilata e presentata a partire dal primo settembre 2024 ed entro le ore 12.30 di martedì 15 ottobre 2024 sul sito del Comune che ha presentato il bando.

Bonus figli fino a 1.300 euro: le domande vanno presentate a partire dal primo settembre

Questo bonus figli è disponibile a Thiene, Comune di circa 24.000 abitanti della provincia di Vicenza, in Veneto. Il bando parla di un aiuto di 900 euro per le spese di iscrizione all’asilo per famiglie con un reddito ISEE fino a 15.000 euro. L’aiuto sale invece a 1.300 euro per i redditi con ISEE sotto i 3.000 euro.

Il voucher in questione non sostituisce gli interventi di competenza del Comune, ovvero gli altri aiuti concessi alle famiglie in difficoltà. Per ottenere il bonus le famiglie devono avere almeno un figlio frequentante, nell’anno educativo 2023-2024, per almeno due mesi anche non consecutivi, i servizi educativi all’infanzia riconosciuti dalla Regione del Veneto.

C’è ancora molto tempo a disposizione, invece, per richiedere il bonus asilo nazionale 2024. Per il contributo economico erogato dall’INPS per il pagamento delle rette degli asili nido pubblici e privati o per l’assistenza domiciliare, la richiesta può infatti essere inviata fino al 31 dicembre 2024. Questo bonus può arrivare fino a un massimo di 3.600 euro annui in base all’ISEE del richiedente e al numero di figli.

Le regole aggiornate prevedono una maggiorazione per famiglie con due figli: fino a 3.600 euro per chi ha un figlio nato dal primo gennaio 2024 e un altro figlio minore di dieci anni. Inoltre il limite reddituale per chiedere il bonus sale a 40.000 di tetto ISEE.