A un primo sguardo, Oura Ring sembra un normale anello, ma racchiude funzionalità avanzate che lo rendono il wearable più popolare negli Stati Uniti. Lanciato nel 2016 da Oura tramite Kickstarter, il dispositivo ha conquistato quasi il 70% del mercato statunitense degli smart ring, con una crescita annua del 195%. Il successo commerciale ha fatto quintuplicare il valore dell’azienda in appena quattro anni, portandolo a 11 miliardi di dollari.

Oura Ring monitora diversi parametri vitali: frequenza cardiaca, temperatura corporea, ciclo mestruale e qualità del sonno, fornendo un’istantanea “clinica” dell’utente. L’anello non è solo un gadget, ma un vero strumento di health tracking quotidiano, capace di fornire dati utilizzabili per prevenire problemi di salute.

Oura Ring e la politica sanitaria americana

Il wearable ha attirato l’interesse dell’amministrazione Trump. Robert Kennedy Jr., Segretario del Dipartimento della Salute USA, ha dichiarato l’intenzione di far indossare Oura Ring a tutti gli americani entro quattro anni, in linea con il movimento MAHA (Make America Healthy Again). L’obiettivo è utilizzare i dati raccolti per prevenire malattie e ridurre i costi sanitari, facendo dell’anello un campanello d’allarme sanitario su larga scala.

Tuttavia, l’uso massivo di Oura Ring su milioni di cittadini solleva dubbi etici e questioni legate alla privacy, in quanto l’azienda gestirebbe informazioni sensibili su salute e comportamento.

Barriere normative e strategie di Oura

L’ostacolo principale per Oura Ring è la normativa della FDA. Attualmente il dispositivo rientra tra i “prodotti del benessere generale”, limitandone le funzionalità mediche, come la futura rilevazione della pressione arteriosa. Il CEO Tom Hale propone la creazione di una terza categoria ibrida, dedicata a dispositivi in grado di segnalare potenziali patologie senza fornire diagnosi mediche.

Dal 2024 Oura ha intensificato le attività di lobby e stipulato contratti strategici, tra cui un accordo da 96 milioni di dollari con la Defense Health Agency (DHA), che ha portato all’apertura di una nuova fabbrica in Texas per fornire gli smart ring ai dipendenti militari.

Tra salute e sorveglianza: rischi e controversie

Se l’anello può sembrare uno strumento sanitario nobile, esistono potenziali rischi di sorveglianza di massa. Con milioni di utenti, Oura avrebbe accesso a dati sanitari altamente sensibili, potenzialmente appetibili per agenzie federali.

Si è parlato anche di una possibile collaborazione con Palantir, nota per applicazioni di sorveglianza, sebbene smentita dalla compagnia. L’indiscrezione ha comunque acceso dibattiti su come i dati raccolti dai wearable possano essere usati “off-label”, al di là della salute personale, aprendo scenari di controllo e monitoraggio su larga scala.

In conclusione, Oura Ring rappresenta un’innovazione tecnologica importante nel settore dei wearable e della salute digitale, ma il successo commerciale e l’adozione su larga scala devono fare i conti con normative, etica e privacy degli utenti.