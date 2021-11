Come detto, il recente e forte aumento di pane e pasta sarebbe causato principalmente da due fattori. Il primo è l’ aumento del costo del trasporto . Questo aumento è scaturito dal fatto che il costo del noleggio dei container è balzato alle stelle dopo le perdite economiche per la pandemia. Il secondo è la minore disponibilità di scorte in relazione alla domanda.

Nuovi e forti rincari per le famiglie italiane. Dopo gas, luce e carburante, ecco l’ aumento esponenziale anche del pane e della pasta. Questi ultimi aumenti sarebbero causati da due fattori: l’aumento del costo del trasporto e la drastica diminuzione delle scorte in relazione alla domanda .

Come riporta tgcom24.mediaset.it, Federconsumatori si è mossa segnalando all’Antitrust tutti i rincari per “verificare la sussistenza di ipotesi di cartello sui prezzi dei prodotti alimentari, così come avvenuto nel 2008″. Diventa fondamentale sanzionare chi di dovere e monitorare il mercato da “intollerabili fenomeni speculativi, che andrebbero ad aggravare ulteriormente i già forti rincari in atto, con forti danni alle famiglie e all’intero sistema produttivo”, scrive in una nota.