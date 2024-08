Pannelli solari: il clamoroso triplo bonus te li fa avere quasi gratis

Incentivi per l’installazione di pannelli solari: tornano i bonus, anche a fondo perduto, e non mancano gli sconti fiscali.

Sembrava che in Italia si fosse smesso di puntare sul fotovoltaico. Dopo un lungo periodo caratterizzato da bonus e incentivi, infatti, negli ultimi due anni la politica nazionale ha mostrato sempre meno sensibilità rispetto al tema della transizione energetica. Di conseguenza, si è ridotto il carico di sovvenzioni, tramite agevolazioni e sconti, per l’installazione di pannelli solari. Ebbene, le cose sono di nuovo cambiate. Ci sono parecchi bonus a disposizione degli interessati. Tutto sta nel trovarli.

Simili incentivi mirano a promuovere l’uso di energie rinnovabili e a ridurre i costi energetici per le famiglie in linea con le direttive UE (che pretendono dall’Italia e dagli altri Paesi comunitari maggiore impegno nella transizione green). Ci sono varie possibilità da sfruttare. Dunque, l’occasione è ghiotta, dato che l’offerta dei nuovi bonus sui pannelli solari è più ampia e ricca che mai. Fra bonus locali, regionali e statali, c’è quasi l’imbarazzo della scelta.

Dove trovare tutti i bonus aggiornati sui pannelli solari

Si parte dagli incentivi anche a fondo perduto per passare ai bonus (con sconto in fattura o recupero IRPEF) e agli aiuti più mirati. Il vecchio Superbonus, ormai attivo solo al 70%, vale ancora come incentivo per ottenere una detrazione fiscale sulle spese sostenute per l’installazione di pannelli fotovoltaici. Ma solo a condizione che l’intervento sia abbinato ad almeno un altro intervento di riqualificazione energetica, come per esempio l’isolamento termico o l’installazione di una caldaia a condensazione.

Si può anche sfruttare l‘ecobonus al 65%, un aiuto che prevede una detrazione per l’installazione di collettori solari termici (utilizzati per la produzione di acqua calda sanitaria). Inoltre, è possibile accedere al bonus ristrutturazione al 50%, con detrazione di metà dell’importo totale delle spese per l’installazione di impianti fotovoltaici e pannelli solari, ma solo fino a un massimo di 96.000 euro (con detrazione suddivisa in dieci quote annuali).

Oltre a questi tre bonus principali ci sono tanti altri incentivi e aiuti disponibili per la nuova installazione e la sostituzione di pannelli solari e fotovoltaici. Tutti i bandi e le informazioni sono disponibili sul portale ufficiale del Gestore dei servizi energetici (GSE): www.gse.it. Visitando il sito si ha accesso ai bandi aggiornati, anche a livello comunali, e a tutte le informazioni utili per usufruire delle agevolazioni in vigore.

Oltre al sito del GSE ci sono anche altri portali specifici assai utili: per esempio bandi.contributiregione.it o incentivi.gov.it. Anche qui, infatti, gli interessati possono consultare tutti i bandi disponibili per la concessione di contributi. Tutti mirati alla realizzazione di impianti fotovoltaici, per privati o aziende (sia micro che piccole o medie).

L’aiuto più consistente arriva dal fondo nazionale, che offre contributi per l’installazione gratuita di pannelli fotovoltaici per le famiglie a basso reddito. L’obiettivo, in questo caso, è quello di ridurre la povertà energetica. Anche a livello regionale ci sono moltissimi bonus interessanti. Fra questi i bandi promossi dalla Toscana, con aiuti a fondo perduto, e dalla Lombardia, con incentivi per villette e condomini.