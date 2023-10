I pannolini e i seggiolini auto per bambini escono dalle categorie con l’Iva agevolate e tornano al 22%. E’ quanto emerge dall’ultima stesura della manovra, che sopprime due gruppi di beni che erano assoggettati all’Iva agevolata al 5%.

Pannolini e seggiolini auto, Iva al 22%: addio all’agevolazione al 5%

Agevolazione finita anche nei giorni scorsi per assorbenti, tamponi per la protezione dell’igiene femminile, coppette mestruali femminili e latte in polvere. In questo caso l’Iva è però passata dal 5 al 10%.

Per quanto riguarda i pannolini per bambini e i seggiolini per bimbi da installare negli autoveicoli, l’Iva non è stata riassegnata, tornando così a quella ordinaria al 22%.