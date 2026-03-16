Con l’avvicinarsi della Pasqua, aumentano sensibilmente i prezzi per chi deve spostarsi lungo la penisola. Secondo un’analisi di Assoutenti, i biglietti aerei tra Nord e Sud Italia hanno raggiunto cifre molto elevate: su alcune tratte si superano ormai i 400 euro tra andata e ritorno. Un esempio significativo riguarda il volo da Genova a Catania con partenza venerdì 3 aprile e rientro martedì 7 aprile, che arriva a costare almeno 418 euro.

Si tratta di una tariffa base che non include servizi aggiuntivi come il bagaglio in stiva o la scelta del posto, elementi che possono far lievitare ulteriormente la spesa finale. Anche il treno non offre alternative particolarmente economiche. Per un viaggio in alta velocità da Genova a Salerno il prezzo del solo biglietto di andata parte da circa 92 euro, mentre per raggiungere Napoli si arriva a pagare fino a 117 euro.

Rincari anche nel carrello della spesa

Non solo viaggi: la Pasqua 2026 si preannuncia più costosa anche per quanto riguarda i prodotti tipici della festività. A segnalarlo è il Codacons, che registra aumenti soprattutto per le uova di cioccolato. I rincari oscillano tra il 6 e il 10 per cento rispetto allo scorso anno.

Il prezzo al chilo delle uova di marca industriale può superare i 77 euro, contro i circa 70 euro registrati nel 2025. L’incremento riguarda anche le colombe pasquali, sebbene in misura più contenuta. Per le versioni classiche l’aumento medio si aggira attorno al 3 per cento: i prodotti industriali costano mediamente tra 5 e 15 euro, mentre le colombe farcite possono arrivare a sfiorare i 20 euro.