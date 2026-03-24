L’Inps ha pubblicato la nuova circolare che dettaglia i requisiti pensionistici aggiornati in seguito alla legge di Bilancio 2026. Tra le novità principali, emerge lo sconto di cinque mesi sull’età della pensione di vecchiaia per i lavoratori impiegati in attività gravose o usuranti.

Nel 2026, questo sconto permette di andare in pensione a 66 anni e 7 mesi invece dei 67 anni standard, ma solo per chi soddisfa specifiche condizioni legate al tipo di lavoro, alla durata dell’impiego e agli anni di contributi maturati. In particolare, i lavoratori devono aver svolto attività gravose per almeno 7 anni negli ultimi 10 o per metà della vita lavorativa, e avere almeno 30 anni di contributi.

Come funziona lo sconto nel dettaglio

Il beneficio non è automatico: anche piccoli scostamenti nei requisiti incidono sul diritto allo sconto. Se un lavoratore ha svolto attività gravose per 6 anni negli ultimi 7, ad esempio, lo sconto di 5 mesi non viene riconosciuto e l’anticipo complessivo rispetto ai requisiti standard sarà inferiore.

Lo sconto si applica esclusivamente alla pensione di vecchiaia, mentre per la pensione anticipata restano fissi i contributi richiesti: 42 anni e 10 mesi per gli uomini e 41 anni e 10 mesi per le donne, senza ulteriori aumenti legati alla speranza di vita.

I vantaggi nel biennio 2027-2028

Dal 2027, l’adeguamento alla speranza di vita incrementerà di 1 mese i requisiti pensionistici e di 2 mesi nel 2028. I lavoratori che soddisfano i requisiti per le attività gravose continueranno a beneficiare dello sconto di 5 mesi, portando l’anticipo complessivo a 6 mesi nel 2027 e a 8 mesi nel 2028.

Questo significa che l’attenzione al tipo e alla durata del lavoro svolto sarà determinante per calcolare l’età effettiva di pensionamento. La normativa conferma così un incentivo concreto per chi svolge mansioni particolarmente impegnative, tutelando chi ha contribuito in ruoli gravosi e usuranti.