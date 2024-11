Pensione sospesa all’improvviso agli anziani, italiani sotto shock: l’INPS chiarisce i motivi

Per i pensionati non è proprio un buon momento, la notizia della pensione sospesa, però, all’improvviso agli anziani fa davvero scalpore.

E’ una di quelle notizie che arriva così, come un fulmine a ciel sereno, per la quale non c’è certo da stare allegri. La circolare dell’INPS che spiega come e quando viene sospesa la pensione agli anziani sta mandando tuttin in ansia.

Sono ore frenetiche per tutti i pensionati che cercano di districarsi sul sito dell’INPS per capire se anche loro rientrano in questa sospensione improvvisa della pensione. Una notizia che non fa di certo mai piacere ma che, sotto Natale, quando ormai si pensava già a come spendere la tredicesima, getta tutti nel panico.

Pensione sospesa: ecco perché e cosa fa l’INPS

I pensionati negli ultimi anni sono, come da più parti ammesso, la spina dorsale che in parecchie circostanze sta tenendo a galla la famiglia. Sono tantissime le persone e le famiglie che, economicamente, ancora non si sono riprese dal Covid e dal post pandemia, fatto di lockdown, sospensione o perdita del lavoro. Un’inflazione sempre maggiore, il caro carburanti ed il caro energia che si sono tramutati, subito, in caro vita hanno messo e stanno mettendo a dura prova i già, compromessi, quanto magri bilanci familiari.

Sono sempre di più coloro che non riescono ad arrivare a fine mese e, visti i dati Istat e di altri istituti che circolano, non è solo un modo di dire. In quest’ottica i pensionati hanno contribuito a tenere moltissime famiglie a galla. Grazie ai genitori in pensione, ai nonni, molti hanno potuto fronteggiare questa crisi. Per chi ha lavorato tutta una vita, insomma, con tantissimi sacrifici, non sembra arrivare mai il momennto della fine di questi sacrifici.

Ultima la notizia dell’INPS che parla di pensione sospesa per gli anziani. Un quadro non certo idilliaco, dunque, per chi già stenta ad arrivare a fine mese. La circolare, infatti, parla del passaggio dalla pensione di invalidità a quella di vecchiaia. Si tratta, insomma, di una misura burocratica per così dire. Quando si raggiunge l’età e dei requisiti la trasformazione delle pensioni di invalidità civile in assegno sociale avviene in automatico.

Al raggiungimento della soglia dei 67 anni, quindi, chiunque percepisce una pensione di invalidità civile vedrà l’assegno trasformato in assegno sociale. Il problema, non da poco, per molti anziani si tratta di far fronte al tempo necessario affinché l’INPS porti a compimento la trasformazione. Possono passare anche alcuni giorni nei quali lapersona interessata, purtroppo, si vedrò la pensione sospesa.