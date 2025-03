Aumento della pensione: si può avere fino a 655 euro in più. Ecco chi può ottenerli e come fare per riceverli.

Il panorama delle pensioni in Italia sta per subire un significativo cambiamento nel 2025, con l’introduzione della quattordicesima mensilità prevista per il mese di luglio. Questa misura è un sostegno importante per i pensionati che soddisfano determinati requisiti, specialmente per coloro che si trovano in una situazione economica più fragile. A differenza della tredicesima, che viene erogata a tutti i pensionati in base all’importo della pensione, la quattordicesima è riservata ai redditi più bassi, fungendo da maggiorazione sociale per chi ha bisogno di un aiuto economico.

È fondamentale che i pensionati siano consapevoli dei requisiti e delle soglie per poter accedere a questo importante supporto economico. La quattordicesima mensilità rappresenta un’opportunità per migliorare la qualità della vita di molti pensionati italiani, contribuendo a mitigare le difficoltà economiche che alcune categorie possono affrontare.

Calcolo della quattordicesima. requisiti e soglie di reddito

La quattordicesima mensilità viene calcolata in base a diversi fattori: il reddito percepito, il tipo di gestione pensionistica (che distingue tra lavoratori dipendenti o autonomi) e gli anni di contributi versati. È importante notare che, a differenza di altri emolumenti, la quattordicesima non subisce rivalutazioni annuali. Gli importi sono stabiliti dalla legge n. 127 del 3 agosto 2007 e rimangono invariati da un anno all’altro. Pertanto, nel 2025, i pensionati riceveranno lo stesso importo della quattordicesima già percepita negli anni precedenti.

Nel 2025, cambiano i requisiti e le soglie di reddito che determinano l’importo spettante ai pensionati. Queste soglie vengono rivalutate annualmente e si basano sul trattamento minimo di pensione, il cui importo è aumentato leggermente rispetto all’anno precedente. La quattordicesima mensilità è riservata a coloro che sono titolari di uno o più trattamenti pensionistici a carico dell’Assicurazione generale obbligatoria, inclusi:

Lavoratori dipendenti

Gestioni speciali di lavoratori autonomi

Gestione separata

Forme sostitutive

Fondo clero

Inoltre, anche i beneficiari di un Assegno ordinario di invalidità e le pensioni ai superstiti possono beneficiare di questo aumento. Tuttavia, non hanno diritto alla quattordicesima coloro che ricevono un Assegno o Pensione sociale e chi ha trattamenti assistenziali per invalidità civile.

Limiti di reddito e importi della quattordicesima

Un aspetto cruciale è che la quattordicesima è riservata ai pensionati il cui reddito non supera il doppio del trattamento minimo di pensione, fissato a 7.844,20 euro nel 2025. Pertanto, il limite di reddito per beneficiare di questo aumento è di 15.688,40 euro. Chi supera questo limite avrà diritto a una quattordicesima parziale, che si riduce all’aumentare del reddito.

Per comprendere meglio quanto spetta di aumento, è utile consultare le tabelle relative al 2025. Ecco alcuni esempi di importi:

Fino a 11.766,30 euro (1,5 volte il trattamento minimo)

(1,5 volte il trattamento minimo) Lavoratori dipendenti con meno di 15 anni di contributi: 437,00 euro

Lavoratori dipendenti con oltre 25 anni di contributi: 655,00 euro

Tra 1,5 e 2 volte il trattamento minimo :

: Massimo di 504,00 euro per i lavoratori autonomi con oltre 28 anni di contributi.

