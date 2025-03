Buone notizie per i pensionati più poveri: arrivano 350 euro in più sul cedolino, ma solo a chi abita in questa regione.

È stato introdotto un bonus pari a 350 euro per aiutare i pensionati che versano in situazioni economiche difficili. L’agevolazione è riservata a chi riceve una pensione da parte dell’INPS e si trova sotto la soglia del trattamento minimo, che per il 2024 è stato fissato a poco meno di 600 euro (598,61 euro per la precisione).

Chi riceve una pensione più bassa di questo importo può beneficiare di questo bonus da 350 euro. Ma attenzione: per poter accedere a questa misura occorre soddisfare alcuni requisiti, non ultimo quello della residenza in una specifica regione. Ecco quali pensionati possono fare assegnamento sul bonus da 350 euro.

Bonus da 350 euro per i pensionati, ma solo per chi vive qui

Grazie a un accordo tra l’INPS e le autorità regionali i pensionati che risiedono nella regione Friuli Venezia Giulia, hanno una pensione inferiore a 598,61 euro e un ISEE fino a 15 mila euro potranno beneficiare del bonus da 350 euro. La scelta di questi parametri serve a garantire che l’agevolazione finisca alle persone che ne hanno più bisogno.

Il bonus da 350 euro non riguarda dunque tutti i pensionati ma soltanto quelli che soddisfano le condizioni elencate qui sopra. Una buona notizia è quella relativa al meccanismo di erogazione del bonus, che verrà pagato in automatico senza bisogno di fare alcuna domanda. A trasferire i fondi all’INPS sarà la regione Friuli Venezia Giulia. L’ente previdenziale poi accrediterà direttamente sui cedolini dei pensionati l’importo.

Un approccio semplificato dunque per ridurre il rischio che rimangano esclusi i pensionati che non riuscirebbero a seguire una procedura burocratica complessa. Il bonus da 350 euro verrà versato in un’unica soluzione. I beneficiari del bonus possono includere i titolari della pensione di vecchiaia, dell’assegno sociale, pensione di invalidità (a condizione che l’importo totale non superi la soglia di 598,61 euro).

Questo bonus rappresenta una misura concreta per i pensionati costretti a vivere con pensioni molto basse e che hanno necessità di un supporto finanziario per fronteggiare le difficoltà di ogni giorno. Per accedere al bonus i pensionati interessati dovrebbero accertarsi che il loro ISEE sia aggiornato e non superi i 15 mila euro. Eventuali dubbi possono essere fugati da esperti o associazioni di settore.

È consigliabile anche rimanere aggiornati su possibili sviluppi o ulteriori aiuti da parte dell’INPS o della Regione Friuli Venezia Giulia. L’iniziativa del bonus 350 euro è un aiuto importante per migliorare la situazione economica dei pensionati più vulnerabili e abbassare il rischio di povertà.