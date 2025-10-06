Lo stop all’aumento di tre mesi dell’età pensionabile, che scatterebbe tra due anni automaticamente, verrà congelato. Ma non per tutti. Congelato l’aumento Non per chi non abbia ancora raggiunto i 64 anni di et’ anagrafica nel 2027. Il promesso congelamento dei tre mesi che si aggiungerebbero ai 67 anni per andare in pensione dal 2027, costa 3 miliardi a regime. I tecnici stanno allora lavorando per limarne l’impatto.

L’ipotesi principale – secondo le indiscrezioni raccolte da Il Messaggero – prevederebbe appunto che la sospensione dell’aumento dei tre mesi dell’età di pensionamento scatti soltanto per chi nel 2027 avrà già compiuto 64 anni. Per loro lo scalino dei tre mesi non ci sarebbe più.

Questo significa, per esempio, che se un lavoratore ha 62 anni, pur avendo lavorato per 42 anni e 10 mesi si vedrà applicato questo scalino di tre mesi. Il taglio della platea dei beneficiari sarebbe consistente. Secondo le prime stime il costo di questa misura scenderebbe da 1 miliardo l’anno a 300 milioni.

Una seconda ipotesi riguarderebbe l’arrivo di almeno un mese a partire dal 2027, magari con una finestra mobile, cioè del periodo che passa tra il momento in cui si matura il diritto alla pensione e il momento in cui poi effettivamente si può lasciare il lavoro. Si starebbe lavorando anche sul coefficiente di trasformazione, cioè sulla percentuale che viene applicata sui contributi per calcolare la pensione.

Il tema ha acceso subito il confronto politico. L’Idv parla di “presa in giro”, il Movimento 5 Stelle di “‘un pacco per gli italiani” mettendo in risalto che le promesse elettorali erano per l’abolizione della Legge Fornero, non per un peggioramento.