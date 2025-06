La commissione Trasporti del Parlamento europeo ha adottato con un’ampia maggioranza delle proposte per rafforzare i diritti dei passeggeri in tutta l’Ue. Vediamo nello specifico di cosa si tratta e perché le proposte non sono state ben accolte dalle compagnie aeree low coast.

Il bagaglio a mano a bordo gratis

Tra le novità principali, il diritto a portare a bordo gratuitamente un piccolo bagaglio a mano, l’obbligo per le compagnie aeree di fornire un modulo di rimborso precompilato entro 48 ore dalle interruzioni, e più protezione per i viaggiatori vulnerabili. Approvato anche un testo dedicato ai viaggi multimodali, quelli che combinano treno, aereo, autobus o traghetti, per garantire assistenza, rimborsi e trasparenza, soprattutto quando il viaggio è acquistato in un’unica soluzione.

Ora il Parlamento potrà aprire i negoziati con gli Stati membri, se la plenaria confermerà il mandato a luglio. L’iter rilancia un dossier bloccato da 11 anni. A inizio giugno i ministri Ue dei 27 avevano raggiunto un’intesa politica sulla riforma.

Perché la riforma non piace alle compagnie low cost

La proposta della Commissione Ue incontra l’opposizione delle compagnie low cost che temono che l’inclusione obbligatoria del bagaglio a mano nel prezzo toglierebbe libertà di scelta ai viaggiatori facendo aumentare le tariffe anche per chi viaggia leggero. Il presidente di Aicalf, sigla che in Italia rappresenta vettori low cost come Ryanair, spiega che “non c’è spazio in cabina per un trolley a testa e si rischiano ritardi per l’imbarco forzato in stiva”.

Alessandro Fonti spiega ancora: “I parlamentari europei ignorano che in media c’è spazio per un solo bagaglio a mano ogni due passeggeri. Circa il 50 per cento dei viaggiatori sceglie di portare a bordo solo l’articolo personale proprio per usufruire di tariffe più convenienti. Se questa posizione diventasse legge, tutti pagherebbero per un servizio che molti non intendono usare”.