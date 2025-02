Perché l’ISEE va rifatto e ripresentato? Cosa cambia rispetto al passato? Tutto quello che c’è da sapere sulle novità legislative al riguardo.

L’indicatore della situazione economica equivalente è un mezzo molto importante per l’accesso a prestazioni sociali e agevolazioni economiche in Italia. Il legislatore, infatti, negli ultimi anni ha elargito una serie di bonus destinati ai nuclei familiari aventi un reddito non superiore ad un certo tetto.

Questa regola consente al legislatore di indirizzare le risorse economiche ai cittadini che ne hanno maggiormente bisogno, per questo l’ISEE è uno strumento molto importante. Tuttavia, è indispensabile aggiornarlo. Spesso il motivo per il quale i cittadini sono chiamati a rifare l’ISEE è l’entrata in vigore di nuove normative.

Perché l’Isee va rifatto e come cambia

L’accesso al riconoscimento di bonus e sgravi fiscali è riconosciuto, in larga misura, soltanto a coloro che attestano di avere un determinato ISEE. Inoltre, va ricordato che la composizione dei nuclei familiari spesso muta nel tempo. Ci sono nascite, separazioni o decessi che influenzano la costituzione della famiglia e, dunque, anche il reddito.

In tali circostanze, dunque, rifare l’ISEE è imprescindibile affinché gli enti preposti possano prendere atto delle variazioni e assicurarsi che eventuali agevolazioni siano correttamente assegnate. A partire dal 5 marzo 2025 cambieranno le regole per il calcolo dell’ISEE, ci saranno dunque importanti novità. Il decreto numero 13 del Presidente del Consiglio dei Ministri sancisce che sarà possibile escludere dal patrimonio mobiliare alcune forme di risparmio, come i titoli di stato, buoni fruttiferi e libretti postali.

Significa che per molti contribuenti l’ISEE si abbasserà, potendo più facilmente richiedere bonus e sussidi. Si tratta dunque di un’ottima notizia per tantissimi italiani che, purtroppo non hanno potuto ricevere le agevolazioni economiche o le detrazioni fiscali poiché il reddito accertato tramite ISEE risultava essere troppo alto.

Con questa modifica che partirà da marzo 2025, anche i nuclei familiari precedentemente esclusi potranno rientrare nella rosa dei beneficiari. Ricordiamo che l’ISEE è uno strumento fondamentale per ricevere numerosi benefici tra cui:

Assegno Unico e Universale per i figli a carico

Assegno di Inclusione (ex Reddito di Cittadinanza)

Bonus sociali per luce, acqua e gas

Tasse universitarie agevolate

Supporto per la formazione e il lavoro

Il Decreto ha introdotto anche altre novità: Agevolazioni per le famiglie con disabili. Alcuni trattamenti per i disabi non influiranno più sull’ISEE.

Detrazione fino a 7.000 euro per chi vive in affitto. Si tratta di un sostegno concreto per tutti i nuclei familiari che pagano il canone di locazione.