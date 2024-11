I dati finanziari del terzo trimestre 2024 di Poste Italiane sono stati accolti con grande risalto sui principali quotidiani nazionali. Con ricavi che toccano i 9,2 miliardi di euro (+8%), un utile operativo di 2,3 miliardi (+17,8%) e un utile netto di 1,6 miliardi (+19,5%), l’azienda ha ottenuto risultati record. Sul Corriere della Sera, Giuliana Ferraino evidenzia le parole dell’Amministratore Delegato Matteo Del Fante, che ha definito questi numeri come “i migliori risultati su 9 mesi di sempre”. Questo trimestre ha segnato una crescita continua per Poste Italiane, confermando l’efficacia delle strategie aziendali e il suo ruolo dominante nel mercato dell’e-commerce in Italia.

Crescita nei settori chiave e la spinta dell’E-commerce

Il Sole 24 Ore mette in luce il contributo di tutti i settori operativi di Poste Italiane a questa crescita. I ricavi del settore pacchi e distribuzione, ad esempio, hanno raggiunto i 2,8 miliardi di euro (+1,5% su base annua). Il Messaggero sottolinea il volume delle consegne, con 219 milioni di pacchi gestiti, un dato che conferma la forte espansione del servizio. La Verità aggiunge che Poste Italiane ha conquistato la leadership nel mercato delle consegne in Italia, con un aumento del 24% nelle consegne di pacchi rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso. Del Fante ha ribadito che questa crescita è il risultato di una strategia di lungo termine avviata sette anni fa, con l’ingresso nel mercato delle consegne come uno dei principali motori di sviluppo.

Espansione nei servizi finanziari e assicurativi

Ma Poste Italiane non è solo e-commerce. Repubblica riporta infatti i progressi nei settori finanziari e assicurativi, con i ricavi dei servizi assicurativi a 1,2 miliardi (+7,3% su base annua) e quelli del ramo finanziario a 4,7 miliardi (+4,4%). Inoltre, i servizi PostePay continuano a crescere, con ricavi che raggiungono 1,2 miliardi di euro. Questo consolidamento nel settore finanziario rappresenta un ulteriore pilastro della crescita di Poste Italiane, capace di attrarre la fiducia dei risparmiatori italiani.

Obiettivi in crescita

Milano Finanza guarda anche al futuro, riportando le dichiarazioni di Del Fante sulla fiducia del gruppo nelle prospettive per il 2025. Grazie alla solidità dei ricavi e a una strategia commerciale efficace, l’azienda ha motivo di mantenere una visione ottimista per il prossimo anno. In sintesi, i risultati del terzo trimestre 2024 non solo testimoniano la robusta posizione di Poste Italiane nel mercato nazionale, ma rafforzano anche la sua capacità di adattarsi e crescere in un contesto in continua evoluzione.