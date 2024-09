Poste Italiane e il francobollo commemorativo per Silvio Berlusconi

Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy emette il 29 settembre 2024 un francobollo commemorativo di Silvio Berlusconi.

Caratteristiche del francobollo

Sullo sfondo della bandiera dell’Italia e dell’Unione Europea, è raffigurato un ritratto di Silvio Berlusconi, grande imprenditore, uomo di Stato, che ha saputo innovare la politica italiana e il suo linguaggio.

Completano il francobollo la legenda “SILVIO BERLUSCONI” e le date “1936 – 2023” la scritta “ITALIA” e l’indicazione tariffaria “B”.

Bozzetto: a cura del Centro Filatelico dell’Officina Carte Valori e Produzioni Tradizionali dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A..

Tritatura: trecentocinquantamila dieci esemplari

Indicazione tariffaria: “B”

Il francobollo è stampato dall’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., in rotocalcografia; colori: quadricromia; su carta bianca, patinata neutra, autoadesiva, non fluorescente; grammatura: 90 g/mq; supporto: carta bianca, Kraft monosiliconata da 80 g/mq; adesivo: tipo acrilico ad acqua, distribuito in quantità di 20 g/mq (secco); formato carta: 40 x 30 mm.; formato stampa: 40 x 28 mm.; formato tracciatura: 46 x 37 mm.; dentellatura: 11, effettuata con fustellatura.

Caratteristiche del foglio

Il foglio contiene quarantacinque esemplari. Sulla cimosa è riprodotto il logo MIMIT monocromatico.