Poste Italiane e il francobollo per il banchiere del popolo Amedeo Peter Giannini.

Poste Italiane comunica che oggi 25 novembre 2020 viene emesso dal Ministero dello Sviluppo Economico un francobollo commemorativo di Amedeo Peter Giannini relativo al valore della tariffa B zona 1 pari a 1,15€.

Il francobollo è stampato dall’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., in calcografia, su carta bianca, patinata neutra, autoadesiva, non fluorescente. Bozzettista: Isabella Castellana.

La vignetta raffigura, in primo piano a sinistra, un ritratto di Amadeo Peter Giannini, affiancato, a destra, da un suo episodio biografico: dopo il terremoto di San Francisco che distrusse la città, Giannini prese un carrettino su cui sistemò un cartello con la scritta “PRESTITI COME PRIMA, PIÙ DI PRIMA” lo piazzò in mezzo alla folla dei sinistrati e incominciò ad offrire soldi per la ricostruzione.

Completano il francobollo le leggende “AMADEO PETER GIANNINI 1870 – 1949”, “BANCHIERE PER IL POPOLO” la scritta “ITALIA” e l’indicazione tariffaria “B ZONA 1”.

L’annullo primo giorno di emissione sarà disponibile presso lo sportello dell’ufficio postale di Favale di Malvaro (GE). Il francobollo e i prodotti filatelici correlati, cartoline, tessere e bollettini illustrativi saranno disponibili presso gli Uffici Postali con sportello filatelico, gli “Spazio Filatelia” di Firenze, Genova, Milano, Napoli, Roma, Roma 1, Torino, Trieste, Venezia, Verona e sul sito poste.it.

Per l’occasione è stata realizzata anche una cartella filatelica in formato A4 a tre ante, contenente una quartina di francobolli, un francobollo singolo, una cartolina annullata e affrancata, una busta primo giorno di emissione, al prezzo di 15€.