Poste Italiane premiata come “Dyslexia Friendly Company”
L’Associazione Italiana Dislessia ha riconosciuto Poste Italiane come “Dyslexia Friendly Company”. Al Gruppo, il più grande datore di lavoro in Italia con 121mila dipendenti, è stato così certificato il proprio impegno nella promozione di un ambiente di lavoro sempre più inclusivo. Un riconoscimento che arriva al termine di “DSA Progress for Work”, un percorso finalizzato a incrementare la consapevolezza in azienda sui Disturbi Specifici dell’Apprendimento (DSA).
Durante il progetto sono state individuate e attivate misure concrete di supporto per i lavoratori che, liberamente, scelgono di dichiarare il proprio DSA: un insieme di azioni pensate per garantire un contesto lavorativo sempre più consapevole e inclusivo, in sintonia con la mission di Poste Italiane.