L’Associazione Italiana Dislessia ha riconosciuto Poste Italiane come “Dyslexia Friendly Company”. Al Gruppo, il più grande datore di lavoro in Italia con 121mila dipendenti, è stato così certificato il proprio impegno nella promozione di un ambiente di lavoro sempre più inclusivo. Un riconoscimento che arriva al termine di “DSA Progress for Work”, un percorso finalizzato a incrementare la consapevolezza in azienda sui Disturbi Specifici dell’Apprendimento (DSA).

Durante il progetto sono state individuate e attivate misure concrete di supporto per i lavoratori che, liberamente, scelgono di dichiarare il proprio DSA: un insieme di azioni pensate per garantire un contesto lavorativo sempre più consapevole e inclusivo, in sintonia con la mission di Poste Italiane.