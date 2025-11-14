Il 15 novembre Poste Italiane metterà a disposizione più di 200 mezzi per il trasporto dei prodotti alimentari raccolti

Poste Italiane sostiene Giornata Nazionale della Colletta Alimentare, in programma domani 15 novembre, con una flotta di oltre 200 mezzi aziendali a basse emissioni per il trasporto degli alimenti raccolti nei supermercati aderenti. Con quest’iniziativa Poste Italiane conferma il forte impegno sociale, in linea con i valori di sostenibilità, inclusione e vicinanza alle comunità che da sempre ne ispirano l’azione.

I veicoli messi a disposizione da Poste Italiane provvederanno a distribuire i prodotti alimentari alle oltre 7.600 organizzazioni partner territoriali convenzionate con Banco Alimentare (mense per i poveri, case-famiglia, comunità per i minori, centri d’ascolto, unità di strada) che sostengono circa 1.750.000 persone.

Dal 1997 la Giornata Nazionale della Colletta Alimentare, organizzata da Banco Alimentare Ets, è un importante momento di solidarietà e di aiuto concreto e diretto alle famiglie bisognose. Sarà possibile donare prodotti a lunga conservazione come olio, verdure o legumi in scatola, conserve di pomodoro e sughi pronti, tonno o carne in scatola, alimenti per l’infanzia e riso in quasi 12.000 supermercati in tutta Italia.