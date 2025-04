Il valore delle azioni di Poste Italiane a Piazza Affari, dopo aver già recuperato la scorsa settimana le perdite legate all’impatto sulle Borse della guerra dei dazi, torna oggi a segnare un nuovo record storico dalla quotazione nel 2015.

Il titolo chiude a 17,09 euro

Il titolo chiude la giornata di contrattazioni superando per la prima volta quota 17 euro, a 17,09, in rialzo dello 0,92% in una giornata debole per Milano (Ftse Mib -0,09%), e porta così la capitalizzazione della società a quota 22,32 miliardi.