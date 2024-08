Prova questi metodi per usare meno plastica ogni giorno (e aiutare l’ambiente)

Hai sete? Bevi acqua, ma rifiuta la plastica

Lo stesso prodotto può essere confezionato in più materiali. Acqua, succhi o frullati possono essere confezionati nella plastica , ma ci sono marchi che vendono un prodotto simile in vetro. Tienine conto e consuma in modo responsabile. Il vetro si ricicla meglio e limita la possibilità che il contenitore contamini l’oceano con microplastiche.Quando si acquistano determinati alimenti, trovare un modo per prenderli sciolti e quindi evitare il più possibile che ci siano imballaggi di plastica in questo processo. Nel caso di frutta, verdura, frutta secca, cereali, pasta o legumi sfusi, puoi scegliere l’esatta quantità di cibo di cui hai bisogno e portarlo a casa in un contenitore, che può essere di vetro, cartone o stoffa.Allo stesso modo accade con detersivi, saponi e altri prodotti per la pulizia, possono essere acquistati sfusi. Inoltre, quando acquisti in questo modo, è più probabile che la composizione di questi prodotti sia naturale e contenga meno sostanze chimiche, conservanti o additivi. Quindi avrai un triplo vantaggio.

Bere è importantissimo, ma è fondamentale farlo in modo sostenibile. Ormai riuscire a bere senza danneggiare l’ambiente è alla portata di tutti. Se sei in giro per la città bevi alle fontanelle. A casa, quando l’acqua è potabile, preferiscila a quella in bottiglia di plastica. Oppure scegli il vetro e rifornisciti direttamente alla fonte. Infine, acquista una borraccia e portatela sempre dietro.

Attenti al caffè a portar via

La plastica nei bicchieri da asporto ha un riciclaggio molto difficile. Dovremmo pensarci due volte prima di ordinare un caffè a portar via se il bar in questione utilizza ancora i bicchieri di plastica. Molti esercenti si stanno organizzando offrendo i bicchieri di carta. Ma anche tu puoi fare la tua parte, utilizzando per esempio un thermos per portare sempre con te il caffè che puoi preparare a casa.

La plastica nascosta nei tuoi vestiti e assorbenti

Sarai sorpreso di sapere che anche i tuoi vestiti possono contenere plastica molto dannosa per il pianeta. Le fodere polari sono realizzate con fibre sintetiche che quando vengono smaltite e raggiungono il mare sono tremendamente dannose per l’ambiente, in quanto rilasciano microparticelle.

Allo stesso modo, anche gli assorbenti includono la plastica tra i loro materiali. Le discariche e il mare finiscono per ricevere tonnellate di applicatori di assorbenti interni e fasce per tovaglioli di plastica. Un’alternativa ancora più sana e rispettosa dell’ambiente sono le coppette mestruali, che gioveranno anche alla tua economia, poiché non sono usa e getta.