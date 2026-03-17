Questa mattina le medie nazionali dei prezzi alla pompa mostrano un lievissimo aumento per benzina e diesel. Secondo i dati dell’Osservatorio prezzi del Ministero delle Imprese e del Made in Italy elaborati da Staffetta Quotidiana, la benzina in self service si attesta a 1,842 euro/litro, in aumento di 1 millesimo, mentre il diesel self service sale a 2,071 euro/litro. Nei distributori serviti, la benzina è a 1,975 euro/litro (+2 millesimi) e il diesel a 2,203 euro/litro (+3).

Anche sulle autostrade i prezzi sono più alti: benzina self service a 1,929 euro/litro (servito 2,179) e gasolio self service a 2,135 euro/litro (servito 2,388).

Previsioni e fattori di crescita

Secondo Staffetta Quotidiana, già da domani i prezzi dei carburanti potrebbero ricominciare a salire con decisione, spinti dai nuovi rialzi dei listini consigliati dei principali marchi. Le quotazioni dei prodotti raffinati stanno correndo, mentre il petrolio, pur leggermente in calo, resta sopra i 100 dollari al barile, continuando a influenzare i costi alla pompa.