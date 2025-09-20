Rating, Fitch ci promuove e alza i voti. E Giorgetti scommette su un deficit sotto il 3% già quest’anno
Fitch promuove l’Italia, consegnandole il suo primo upgrade dell’agenzia dal 2021. Parlando di “maggiore fiducia” nella traiettoria di bilancio, l’agenzia di rating ha alzato il suo giudizio di un gradino a ‘BBB+’ da ‘BBB’. L’outlook è stabile.
“Sotto il 3% quest’anno opportunità concreta e storica”
“Non c’è nessuna fantasia: l’opportunità di uscire dalla procedura per deficit eccessivo è reale ed è interesse del Paese coglierla”, ha dichiarato il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti a margine dell’Ecofin informale, rispondendo a chi chiedeva se già nel 2025 l’Italia possa chiudere con un deficit sotto il 3% del Pil.
“È possibile – ha aggiunto – siamo a settembre, mancano ancora tre mesi e vedremo i dati Istat sul terzo trimestre. Certo, le turbolenze globali non ci hanno aiutato su export e crescita, ma l’opportunità di scendere sotto il 3% quest’anno è concreta ed è storica”.
“Maggiore fiducia nella traiettoria di bilancio”
La revisione al rialzo del rating riflette una “maggiore fiducia nella traiettoria di bilancio” dell’Italia “sostenuta da una crescente prudenza fiscale e da un forte impegno a raggiungere gli obiettivi previsti a breve e medio termine del nuovo quadro di bilancio dell’Ue”, ha spiegato Fitch.
Mettendo in evidenza come “un contesto politico stabile, il continuo slancio riformatore e la riduzione degli squilibri esterni migliorano ulteriormente gli indicatori di credito dell’Italia”.
Pur notando un debito più elevato e una crescita più lenta rispetto ai paesi inclusi nella categoria BBB, l’agenzia prevede “una riduzione dei rischi in termini di finanziamento e sostenibilità”.
Pil, crescita attesa dello 0,6% quest’anno
Il pil è atteso crescere quest’anno dello 0,6%, per poi accelerare in media al +0,8% nel periodo 2026-2027 con la domanda interna a fare la parte del leone.
Fitch prevde che il deficit cali al 3,1% nel 2025 “a dimostrazione della solida performance del gettito fiscale. E’ probabile che il governo continui ad attuare modeste misure di sgravio fiscale, ma è improbabile che comprometta gli obiettivi fiscali”.
L’agenzia quindi nota che la spesa per la difesa è sulla “buona strada per raggiungere il 2% del pil nel 2025. Prevediamo solo una spesa aggiuntiva limitata per la difesa nel 2026-2027”. Il debito invece è atteso salire al 137,6% nel 2026, riflettendo aggiustamenti legati al superbonus.