Ad agosto il carrello della spesa è diventato più caro, con un’accelerazione dei prezzi dei beni alimentari, per la cura della casa e della persona con un passaggio dal +3,2% al +3,5%. Lo comunica l’Istat, che segnala anche un aumento dei prodotti ad alta frequenza d’acquisto (da +2,3% a +2,4%). Nel complesso, però, l’inflazione rallenta: secondo le stime preliminari, l’indice nazionale dei prezzi al consumo (Nic) registra un +0,1% su base mensile e +1,6% su base annua, contro il +1,7% di luglio. A pesare sul calo sono soprattutto i prezzi dell’energia: i beni regolamentati passano da +17,1% a +12,9%, mentre quelli non regolamentati crescono leggermente dal 5,2% al 5,9%. In discesa anche i servizi legati alle comunicazioni (da +0,5% a +0,2%). In controtendenza gli alimentari: i non lavorati salgono da +5,1% a +5,6% e i lavorati da +2,8% a +3,0%. In crescita anche i servizi ricreativi e per la cura della persona (da +2,7% a +2,9%) e i trasporti (da +3,3% a +3,5%). Il Codacons sottolinea come l’inflazione all’1,6% equivalga a un aggravio annuo di spesa di 526 euro per una famiglia media e di 716 euro per un nucleo con due figli. Rincari pesanti si registrano nel turismo: voli nazionali +23,5%, pacchetti vacanza +10,4%, traghetti +7,8%. E all’orizzonte si profilano nuovi aumenti con il ritorno a scuola: +4,8% per la cartoleria e +3,8% per i libri scolastici.