Il vino novello si riprende la scena grazie al prestigioso Concorso Nazionale Miglior Novello d’Italia, che ha premiato le Cantine Volpetti di Ariccia (provincia di Roma) per il loro “Note d’Autunno”.

A celebrare il trionfo, l’assessora all’Agricoltura, Ambiente e Ciclo dei Rifiuti di Roma Capitale, Sabrina Alfonsi, che ha sottolineato l’importanza del riconoscimento sia per il territorio che per il futuro del vino novello: “Esprimo grande soddisfazione e faccio i miei complimenti alla Cantina Volpetti per questo straordinario risultato” ha dichiarato l’Assessora Sabrina Alfonsi.

L’assessora ha proseguito: “Il vino novello, troppo spesso sottovalutato rispetto ai vini più strutturati, è invece un prodotto con potenzialità enormi. La vittoria di un vino della provincia di Roma dimostra che, puntando sulla qualità, possiamo rilanciare un prodotto che merita un ruolo di primo piano, soprattutto per avvicinare i giovani al mondo del vino. Oggi i consumatori bevono meno ma cercano qualità, identità e sostenibilità”.

La Alfonsi ha aggiunto: “Il novello può rispondere a queste esigenze, ma per farlo serve una revisione normativa che valorizzi chi produce con il 100% di macerazione carbonica, elevando gli standard produttivi. Da Roma, con le sue politiche di food policy, vogliamo guidare un rinascimento per questo prodotto.”

L’assessora ha ribadito il ruolo cruciale di Roma nella promozione delle eccellenze enogastronomiche: “Roma è il palcoscenico ideale per portare i nostri prodotti di qualità nei mercati internazionali – ha sottolineato la Alfonsi -. La vittoria delle Cantine Volpetti ci riempie di orgoglio e speranza: è un segnale che, da qui, possiamo rilanciare il vino novello come simbolo di tradizione, territorio e innovazione.”

Il Concorso e i vincitori

Ospitato nella prestigiosa cornice dello Stadio Olimpico durante Excellence Food Innovation, il concorso ha visto la partecipazione di 26 cantine da tutta Italia. La giuria ha assegnato il podio:

1° posto: Cantine Volpetti – Ariccia (Roma)

2° posto: Velenosi – Ascoli Piceno

3° posto: Casa Vinicola Criserà – Reggio Calabria

“Questo riconoscimento è una spinta per investire nel rilancio del novello, puntando su marketing e qualità per il settore Horeca – ha dichiarato Mauro Volpetti, titolare delle Cantine Volpetti”.

Il futuro del novello

Tommaso Caporale, direttore dell’Istituto Nazionale del Vino e dell’Olio Novello, ha fornito dati incoraggianti sulla produzione 2024, che registra un lieve aumento: “Grazie alle politiche innovative dell’assessora Alfonsi e del Sindaco Gualtieri, Roma sta diventando un centro nevralgico per promuovere il vino novello e il Made in Italy”.

Con il miglior novello d’Italia prodotto nella provincia romana, la Capitale si conferma un punto di riferimento per le eccellenze enogastronomiche italiane.