Al Festival di Sanremo, giunto al suo 75º anniversario, è stato dedicato un francobollo, presentato nella sala stampa dello storico Teatro Ariston il 15 febbraio, giorno dell’emissione e dell’annullo filatelico. Alla cerimonia, presieduta dal ministro delle Imprese e del Made in Italy, senatore Adolfo Urso, sono intervenuti l’amministratore delegato della Rai, Giampaolo Rossi, e il sindaco di Sanremo, Alessandro Mager.

Si tratta di una emissione filatelica ordinaria, appartenente alla serie “Le eccellenze del patrimonio culturale italiano” Il francobollo celebra questo importante traguardo del Festival, che non è solo uno degli eventi più seguiti del panorama musicale e televisivo nazionale e internazionale, ma anche un simbolo culturale capace di unire generazioni di artisti e ascoltatori.

Un appuntamento che continua a scrivere la storia del nostro Paese, contribuendo allo sviluppo economico e turistico di Sanremo e dell’intera Liguria e in generale alla percezione del Made in Italy nel mondo.

“Abbiamo deciso di celebrare questo traguardo significativo del Festival di Sanremo con una emissione dedicata nel Piano Filatelico nazionale – ha affermato il ministro Adolfo Urso a margine della cerimonia -, un tassello imprescindibile del mosaico della memoria collettiva del nostro Paese. Questo Festival incarna il connubio indissolubile tra la canzone italiana e la città di Sanremo, unendo identità e innovazione, caratteristiche che rappresentano da sempre la forza del nostro Made in Italy apprezzato in tutto il mondo”.

“Celebrare questo traguardo, in un momento in cui il Festival ha raggiunto ascolti da record, ben oltre le più rosee aspettative, conferma la bontà della nostra scelta”, ha concluso il Ministro.

Il bozzetto è stato realizzato dalla Rai, Direzione Comunicazione. Il francobollo, con indicazione tariffaria B, è stato prodotto in 204.000 esemplari dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato e verrà distribuito da Poste Italiane.

Caratteristiche del francobollo

La vignetta riproduce il logo del 75° Festival della Canzone italiana – Festival di Sanremo, delimitato, rispettivamente in basso e in alto, da fiori e da note in grafica stilizzata, rappresentativo della città di Sanremo e del Festival della Canzone italiana. Completano il francobollo la scritta “ITALIA” e l’indicazione tariffaria “B 50 G”.

Tiratura: duecentomila quattro esemplari. Indicazione tariffaria: B 50 g., pari a 2.75€. Bozzetto: a cura di Rai Direzione Comunicazione e ottimizzato dal Centro Filatelico dell’Officina Carte Valori e Produzioni Tradizionali dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.

Il francobollo è stampato dall’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., in rotocalcografia; colori: quadricromia; carta: bianca, patinata neutra, autoadesiva, con imbiancante ottico; grammatura: 90 g/mq; supporto: carta bianca, Kraft mono-siliconata da 80 g/mq; adesivo: tipo acrilico ad acqua, distribuito in quantità di 20 g/mq (secco); formato carta e formato stampa: 48 x 40 mm.; formato tracciatura: 54 x 47 mm.; dentellatura: 9, effettuata con fustellatura.

Il foglio contiene ventotto esemplari. Sulla cimosa è riprodotto il logo MIMIT monocromatico.

Dove trovare l’annullo, primo giorno di emissione e i prodotti filatelici

L’annullo primo giorno di emissione sarà disponibile presso l’ufficio postale di Sanremo (IM). Il francobollo e i prodotti filatelici correlati, cartoline, tessere e bollettini illustrativi saranno disponibili presso gli Uffici Postali con sportello filatelico, gli “Spazio Filatelia” di Firenze, Genova, Milano, Napoli, Roma, Roma 1, Torino, Trieste, Venezia, Verona e sul sito www.poste.it.

Per l’occasione è stata realizzata anche una cartella filatelica, contenente una quartina di francobolli, un francobollo singolo, una cartolina annullata ed affrancata, una busta primo giorno di emissione, la tessera filatelica e il bollettino illustrativo, al prezzo di 33€.