Scatta l’extra bonus per i figli: se hanno questa età puoi ricevere questi soldi ogni mese

Arriva l'extra bonus, un sostegno economico per le famiglie con figli in questa fascia d'età.

Il Governo, soprattutto nel periodo natalizio, introduce novità in termini di soldi e bonus.

I nostri lettori, sempre così curiosi di scoprire se per la loro categoria sono riservati degli sconti o bonus, vogliono sempre sapere le novità annesse ad alcuni argomenti che puntano al risparmio soprattutto nel periodo natalizio.

Infatti, siamo di fronte ad una crisi economica davvero esagerata e, sapere che si può usufruire di alcuni bonus anche che fanno riferimento ad una quantità di denaro irrisoria, può comunque cambiare la nostra situazione familiare.

In questo comune Pugliese è possibile ricevere una carta che equivale ad una somma di denaro soprattutto per chi ha questo numero di figli.

Carta e bonus natalizi: ecco cosa cambia per questi italiani

Abbiamo deciso di parlarti di una iniziativa super conveniente che ha attuato il Comune di Monopoli, paese in provincia di Bari: per questa categorie di persone che hanno un nucleo e un ISEE davvero molto basso. Infatti, possiamo dirvi che quest’ultimo dato deve corrispondere ad un valore non superiore a 9 360.000.

Il bonus è prettamente usato e creato per acquistare ai proprio bimbi giocattoli dell’apprendimento, articoli sportivi, calzature e abbigliamento necessari per la frequenza di corsi presso gli esercizi commerciali che aderiscono all’iniziativa.

Nell’atto approvato dalla giunta comunale, il numero delle persone che ne hanno fatto richieste sono nettamente superiori a quelle effettivamente che potrebbero essere erogate, quindi si è deciso che ne usufruiranno prima i nuclei familiari che hanno figli minori disabili da 0 a 13 anni e, in caso di parità, ai nuclei con maggior numero di minori compresi nella medesima fascia sopra citata.

Il Budget messo a disposizione dal Comune è di circa 40.000 euro ed è stata approvata il giorno 5 Dicembre 2024.