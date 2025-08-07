Sono entrati in vigore alla mezzanotte ora di Washington (le 6 di oggi in Italia) i nuovi dazi statunitensi sui prodotti di decine di economie mondiali. Da oggi si delinea il nuovo ordine commerciale auspicato dal presidente americano Donald Trump che su Truth, a pochi minuti dalla scadenza, dichiara: “Miliardi di dollari, provenienti in gran parte da paesi che hanno tratto profitto dagli Stati Uniti con entusiasmo, inizieranno ad affluire negli Usa”.

Queste tariffe sostituiscono, per le economie interessate i dazi del 10% applicati da aprile su praticamente tutti i prodotti in ingresso negli Stati Uniti. Secondo il presidente americano l’obiettivo è riequilibrare gli scambi commerciali tra gli Usa e i suoi partner, che a suo dire “beneficiano” della principale potenza economica mondiale.

I dazi scattati oggi rientrano in un ampio intervallo. L’Ue, il Giappone e la Corea del Sud, che sono tra i principali partner commerciali degli Usa, sono ora soggetti a un’aliquota di almeno il 15%. L’India affronta invecce dazi del 25%, con il rischio di raddoppiarli tra qualche settimana se non smette di comprare petrolio russo. Siria, Myanmar e Laos affrontano livelli sbalorditivi tra il 40% e il 41%. C’è poi il caso del Brasile che ha tariffe ufficialmente al 10%, arrivate però al 50% dopo l’incriminazione dell’ex presidente Bolsonaro.

Per molti osservatori la mossa di Trump ha l’obiettivo di far pagare al mondo l’enorme debito pubblico americano. Secondo il segretario al Tesoro statunitense Scott Bessent, le entrate tariffarie statunitensi potrebbero superare i 300 miliardi di dollari all’anno con un’aliquota tariffaria media a circa il 20%.

I dati del Dipartimento del Commercio pubblicati la scorsa settimana hanno però mostrato il rovescio della medaglia di questa operazione: i dazi hanno iniziato a far salire i prezzi negli Stati Uniti a giugno. Tra i rincari i prodotti per l’arredamento e le attrezzature domestiche durevoli, i beni ricreativi e i veicoli a motore.