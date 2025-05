Attenzione quando parcheggi, potresti rischiare una multa molto salata: a quanto può ammontare, in dettaglio.

Quando si è alla guida di un’auto, le responsabilità sono molte e ottemperarle è fondamentale, se non si vogliono rischiare multe anche pesanti, che peseranno sul proprio portafogli e anche sui punti della patente.

D’altronde, condurre un veicolo è una cosa seria, e l’attenzione è prioritaria. Bisogna stare attenti a tante situazioni, avere occhi aperti e antenne ben dritte, perché in strada se ne vedono di ogni.

Uno dei problemi che possono verificarsi più frequentemente, è quello del parcheggio. Trovarlo, a volte, sembra un’impresa, soprattutto se ci si trova nel centro città. Questo, però, non significa, ovviamente, che si possa parcheggiare ovunque capiti, perché non è così.

In particolare, se si parcheggia in questo posto, si rischia di beccarsi una multa davvero salata, per cui è bene essere informati, in modo da non avere problemi.

Occhio al parcheggio in questo punto, potresti incorrere in una pesante multa: dove non devi sostare

Quando non si trova parcheggio, come detto, può capitare di vedere auto che si infilano in posti in cui dovrebbero stare.

Ad esempio? I posti riservati alle auto elettriche. Sono in molti a sostare qui, quando non trovano parcheggio, ma è ovviamente, un’infrazione, anche per poco tempo. Alcuni spazi sono riservati a fermata e sosta di auto elettriche, altri sono adibiti alla loro ricarica.

Negli spazi destinati alla ricarica, c’è divieto assoluto di parcheggiare, mentre gli altri spazi sono riservati solo a fermata e sosta di veicoli elettrici o ibride plug-in. Ora, per le auto a combustione, non è possibile sostare in questi spazi, altrimenti si verrà multati.

Si tratta di una violazione dell’art.158 del Codice della Strada, a tutti gli effetti. Per cui, la sanzione che si rischia va da 87 a 344 euro. Se si tratta di motoveicoli o ciclomotori che sostano in questi spazi, la sanzione sarà dai 41 ai 168 euro.

Tuttavia, le sanzioni non solo per i veicoli a combustione, ma anche per gli stessi veicoli elettrici se non si rispettano certe norme.

Nello specifico, esse devono osservare le seguenti regole: non possono parcheggiare nei posti di ricarica se non ricaricano il mezzo; non possono lasciare l’auto parcheggiata più di un’ora dopo aver terminato di ricaricarla (in una fascia oraria compresa tra le ore 7:00 e le ore 23:00, altrimenti sempre se le stazioni sono a elevata potenza).

Le multe, in questi casi, sono le stesse precedentemente citate per i veicoli a combustione, e quindi per i mezzi a due ruote, da 41 a 168 euro, e da 87 a 344 euro per gli altri mezzi. Queste norme, tuttavia, non sono valide in caso si tratti di aree sosta per veicoli elettrici che non hanno colonnina per ricaricare i mezzi.