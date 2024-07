Sicilia, la denuncia di Legambiente: vogliono travasare i pesci dai laghi per poter usare l’acqua per irrigare i campi

In Sicilia qualcuno sta pensando di spostare i pesci da un lago a un altro in modo da poter utilizzare l’acqua del primo lago per irrigare i campi. Lo spostamento sarebbe dalla diga Ragoleto al lago di Lentini, in provincia di Siracura. Ma non solo. Il travaso sarebbe stato ipotizzato anche dal lago Ancipa, sui monti Nebrodi.

La reazione di Legambiente

“Siamo ormai alla pura follia”, dice Beppe Amato responsabile del settore idrico di Legambiente. L’ipotesi, raccontano, sarebbe stata avanzata durante una riunione dell’Autorità di bacino del distretto idrografico siciliano. L’associazione ambientalista ora dice di aver inviato una diffida alle autorità (dall’Assessorato regionale all’Ambiente all’Arpa e vari altri enti) per scongiurare il travaso della fauna ittica.

“Stiamo parlando – spiegano da Legambiente – di zone protette, e con condizioni molto differenti, l’Ancipa, per esempio, ha una temperatura più fredda e acque più profonde, i pesci sarebbero trasferiti in acque più calde e molto meno profonde, senza considerare un miscuglio di prede e predatori che potrebbe essere molto dannoso per la fauna di entrambi gli invasi: una soluzione che non è in alcun modo praticabile”.